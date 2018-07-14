Делаем растяжку с элементами лечебного самомассажа для максимального эффекта!

Видеоролик расскажет вам как делать растяжку самым эффективным образом. Также, вам предлагается воспользоваться техникой самомассажа, что самым благотворным образом скажется на общем состоянии организма.

Само действие представляет собой вытягивание и удлинение твоего тела и конечностей. Это позволяет обрести и поддерживать необходимый уровень гибкости, от которого зависит подвижность как тела в целом, так и того или иного сустава в отдельности.

Программа растяжки по своей сути — это обучение гибкости. Вот некоторые примеры: растяжка подколенного сухожилия и голени, растяжка трехглавой мышцы, некоторые позы йоги и упражнения Пилатеса.

Тренировка гибкости широко используется для повышения общей подвижности суставов. Цель растяжки как раз и состоит в том, чтобы улучшить подвижность, поддерживая суставы в тонусе. Исследования показали, что регулярное выполнение растяжки заметно улучшает гибкость суставов.

Вместе с тем необходимо отметить, что неадекватное или неправильное растяжение может вызвать повреждение связок. Существует специальное понятие «функционального диапазона движения», предполагающее развитие гибкости, достаточной для занятий конкретным видом спорта (или конкретным упражнением) и не ставящей под угрозу суставы и связки.

Растяжкой можно заниматься независимо от возраста, пола или степени гибкости твоего тела. Упражнения на растяжку необходимо включать в свою ежедневную программу тренировок вне зависимости от того тренируешь ли ты каждый день или раз в неделю. Есть множество простых упражнений, которые ты можешь выполнять, смотря телевизор, работая с компьютером или готовясь ко сну.

Комплекс растягивающих упражнений с элементами самомассажа.

С помощью предложенных приемов вы сможете устранить скованность и ощущение перенапряжения в теле, улучшите кровообращение и функционирование мышц, способствуете развитию гибкости и углублению различных положений.

Для комфорта и удобства — подготовьте несколько подушек или валик из одеяла.

Выполняйте упражнения регулярно, главное — растяжка должна доставлять удовольствие, любой дискомфорт следует исключить.

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