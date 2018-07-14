Совершенное тело за 4 недели

Мы расскажем, как преобразить свое тело за 4 недели. Еженедельно соблюдайте новый режим в течение этого времени. В особенности он предназначен для тех, кто любит проводить выходные, не нагружая себя физическими упражнениями и тренировками. Содержание

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Понедельник Наша цель: ягодицы, ноги Что делать:

20 минут кардионагрузки

Если вы занимаетесь в зале, пробуете заниматься на беговой дорожке или на велосипеде, только нагрузку нужно сделать небольшой и избегать всякого сопротивления. Если вы разминаетесь дома — вам подойдет оживленная ходьба, бег трусцой, или мнимая борьба.

20 приседаний

Как делать: встаньте прямо, руки расположите по бокам. Приседайте, вытягивая руки вперед для баланса, пока бедра не станут параллельны полу. Вернитесь в исходное положение.

20 выпадов

Как делать: встаньте, руки расположите по бокам. Сделайте шаг вперед, пока бедро не станет параллельно полу. Вернитесь в исходное положение, затем проделайте то же самое с левой ногой.

25 подъемов

Как делать: встаньте прямо, в каждую руку возьмите 1 — 1,5 килограммовую гантель и расположите их впереди. Наклоняйтесь вперед от талии до суставов пальцев, касаясь пола. Вернитесь в исходное положение.

40 подъемов на пресс 40 обратных скручиваний

Как делать: лягте на спину, руки расположите по бокам. Поднимите ноги вверх, пока они не станут перпендикулярны потолку. Поднимайте, а затем опускайте торец на расстоянии 5 — 10 сантиметров от пола.

Вторник Наша цель: руки и грудная клетка. Что делать:

20 минут кардионагрузки От 15 до 20 отжиманий. Как бы вы себя не чувствовали, вы должны их выполнить. 20 подходов на грудной жим Как делать: лягте на пол с 1 — 1,5 килограммовыми гантелями в каждой руке. Руки согните так, чтобы кисти находились около плеч, а ладони смотрели друг на друга. Толчком поднимайте руки вверх, ладони смотрят на пальцы ног. Медленно возвращайтесь в стартовое положение.

20 наклонов со стулом

Как делать: сядьте на край стула, колени согнуты, ступни расположите так, чтобы пальцы ног были подняты, а весь вес концентрировался на пятках. Обхватите переднюю часть сидения, направляя пальцы рук снизу. Спину держите прямо, помогайте руками, чтобы ниже опустить туловище перед стулом до тех пор, пока локти не сравняются с уровнем плеч. Вернитесь в исходную позицию.

40 жимов на бицепсы (по 20 на каждую руку) с 2 — 4 килограммовыми гантелями.

Среда Наша цель: спина и плечи Что делать:

20 минут кардионагрузки 25 подскоков с 0,5 — 1 килограммовыми гантелями 20 боковых подъемов

Как делать: встаньте, ноги на ширине плеч, в каждой руке по 1 — 2х килограммовой гантеле. Ладони разверните друг к другу, затем поднимайте прямые руки в стороны, пока они не станут параллельны полу. Медленно опускайте.

40 передних подъемов (по 20 на каждую руку)

Как делать: встаньте, руки по бокам, в каждой руке по 2-килограммовой гантеле. Поднимайте правую руку вперед до уровня плеч. Медленно опустите. Затем так же поднимите и опустите левую руку.

20 подъемов на плечи

Как делать: встаньте, руки лежат по бокам, и в каждой руке — по 1 — 2-килограммовой гантеле. Согните руки и расположите их перед плечами, ладони смотрят вперед. Поднимайте руки вверх над головой, пока они не выпрямятся, затем медленно опускайте.

Четверг Наша цель: ягодицы, ноги и пресс. Что делать:

20 минут кардио нагрузки 30 подъемов ног (по 15 на каждую)

Как делать: встаньте на четвереньки, спину держите прямо. Правое колено приближайте к груди, а затем резко выпрямляйте и одновременно поднимайте ногу вверх. Сделайте подход, вернитесь в исходное положение и переключитесь на другую ногу.

15 приседаний (как в понедельник) 20 тазовых подъемов

Как делать: лягте на спину, ноги согнуты, ступни зафиксированы на полу, руки лежат по сторонам. Поднимайте таз вверх к потолку (примерно на 8 — 12 сантиметров над полом) и медленно опускайте вниз.

40 наклонных изгибов (по 20 на каждую сторону)

Как делать: лягте на пол, колени согнуты, руки за головой. Напрягая мышцы пресса, отрывайте голову и плечи от пола, направляя корпус вправо. Поменяйте стороны.

Пятница

20 минут кардионагрузки

Если ваши руки нуждаются в большей рельефности, чем остальные части тела, повторите тренировку вторника. Если у вас слабая спина и плечи — тренировку среды. Если ваши ягодицы, ноги и пресс нуждаются в большей нагрузке, чем той, которую они получили в понедельник и четверг, тогда сегодня повторите эту разминку еще раз, Вы не должны выполнять те упражнения, которые делали вчера, так как это может быть жестоким для ваших мышц.