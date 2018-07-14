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Наташа Королева пытается «не стать теткой»
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Наташа Королева пытается «не стать теткой» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Наташа Королева во всю готовится к своему юбилейному концерту в Кремле.
Женщина отпраздновала свой 45-ый день рождения и в данный момент прикладывает немало сил, чтобы выглядеть молодо и привлекательно, невзирая на возраст.
Обещание «не стать теткой», которое Наташа когда-то дала своему супругу, артистка пытается исполнить всеми силами. Королева села на диету и обратилась к стоматологу, который поставил ей самые качественные виниры. На последнее звезда решилась не ради моды, а исключительно из-за рекомендаций профессионала. Результат Королеву радует. Но вот проблема с лишним весом пока остается. Чтобы исправить ситуацию, артистка соблюдает строгую диету и регулярно посещает тренажерный зал.
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