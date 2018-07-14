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Какими болезнями страдают стюардессы
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Какими болезнями страдают стюардессы 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Романтическая профессия стюардессы манит многих девушек. Красивая форма, небо, другие города и страны, новые знакомства, иностранные языки, путешествия, несложные, казалось бы, обязанности… В бортпроводники охотно идут и юноши, возможно, не реализовавшие свою мечту стать летчиками.
Но за внешней привлекательностью кроются довольно неприятные подробности, которые могли бы заставить отказаться от выбора такой профессии многих стюардесс, знай они о подобных «подводных камнях» заранее.

Онкологические заболевания

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели ряд исследований с участием 270 тысяч добровольцев из числа стюардесс и стюардов и выяснили, что у представителей этой профессии в два с лишним раза выше риск заболеть онкологическими заболеваниями, в частности меланомой, которая является самым опасным видом рака. Причина проста: при регулярном нахождении человека на высоте его организм подвергается ультрафиолетовому и космическому излучению. Смертность в результате этих заболеваний очень высока, а меланома вообще очень плохо поддается лечению. У стюардесс чаще диагностируется развитие рака молочных желез.
Помимо облучения, провоцирующим фактором является и отсутствие нормированного рабочего дня, ночные смены, сменный график работы, частое нахождение в условиях искусственного освещения, которое значительно снижает выработку необходимого человеку гормона мелатонина. Медики установили, что ежегодное облучение стюардесс и бортпроводников в полтора раза превышает облучение, которому за тот же период подвергаются работники ядерной отрасли!

Суициды, алкоголизм и психические заболевания

Ученые из нейрофизиологической лаборатории Вашингтонского университета установили, что риск суицидов и психических расстройств у персонала, обслуживающего авиапассажиров, превышает аналогичные показатели «земных» профессий в полтора-два раза. В два с половиной раза чаще у стюардов наблюдается алкоголизм с тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода. Причины — постоянные тревожные состояния, возникновение конфликтных ситуаций на борту самолета в условиях замкнутого пространства, регулярная смена часовых и климатических поясов.

Потеря слуха

Сотрудники Российского центра оториноларингологии предостерегают: постоянное воздействие шума разрушает слух стюардов, которые постоянно находятся в критических условиях по этому показателю. При взлете самолета шум его моторов достигает значения в 60–65 децибел, во время полета — до 85 децибел, при посадке — 75–80 децибел. Это те значения, которые считаются очень опасными, если длятся в течение 8 часов — что и происходит зачастую в работе бортпроводников.

Нарушения опорно-двигательных функций и заболевания костно-мышечной системы

Постоянное нахождение на высоте, повторяющиеся однотипные движения, перепад атмосферного давления вызывает у стюардесс частые боли в суставах, мышцах и приводят к раннему остеохондрозу, болях в мышцах, сколиозу, головным болям, сужению сосудов.

Репродуктивные проблемы

Исследования клинической лаборатории Института репродукции во Флориде показали, что проблемы зачатия, вынашивания ребенка и рождения здорового малыша в два-три раза чаще выявляются у стюардесс и связаны почти в 70 процентах случаев с особенностями и условиями их работы. Нарушенный режим дня вызывает нерегулярность менструального цикла, сбой овуляции, сложности при течении беременности, выкидыши на ранних сроках.

Нарушения сна

Нет ничего удивительного, к сожалению, что при сбитом режиме дня у бортпроводников очень часто выявляются проблемы со сном. Медикаментозное лечение не оказывает должного воздействия, поскольку при возвращении к работе проблемы возвращаются. И чем дольше такие нарушения воздействуют на здоровье человека, тем труднее справиться с их последствиями даже после ухода с такой работы.

Инфекционные заболевания

Риск заразиться какой-то инфекцией у бортпроводников выше в 4-5 раз, чем у человека, работающего на земле, даже если его окружает большой коллектив, где часто кто-то болеет. Распространение вирусов в условиях закрытого помещения, которым является салон самолета, постоянный контакт с пассажирами, некачественная дезинфекция салона и отсутствие возможности проветрить рабочее место во время полета приводит ко многим заболеваниям, передающимся контактным способом или воздушно-капельным путем.
Кроме того, отсутствие режима питания и сбалансированного рациона вызывает у стюардесс и стюардов частые гастриты, язву желудка, расстройство пищеварительной системы. Нередко встречается нарушение кровообращения, развитие геморроя, а бортпроводники мужского пола подвержены риску воспаления простаты.
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