Как добиться идеальной фигуры при помощи курса стероидов?

Стероиды — это препараты, помогающие быстрее набирать мышечную массу. Они используются в основном мужчинами в бодибилдинге. От их использования спортсмен больше тренируется и быстрее восстанавливается. Масса мышц ускорено растет и удерживается на время приема препарата. Когда курс заканчивается появляются изменения. Набранный объем уменьшается.

Препарат имеет и более серьезные побочные эффекты. Поэтому его нужно уметь выбирать и употреблять. Новичкам рекомендуется прислушиваться только к доктору. То, что подошло одному атлету может навредить другому.

Выбор препаратов

Не рекомендуется самостоятельно выбирать стероиды для набора мышечной массы, лучше посоветоваться со специалистом. Не стоит увеличивать дозу без разрешения врача, так как это вызывает побочные эффекты. Новичкам лучше начинать с небольших порций и ограничивать себя в продолжительности курса. Профессионалам не обойтись без использования таких препаратов.

Неправильно употребление стероидов может вызвать гепатит или атрофию надпочечников. Курсы подразумевают приём двух типов средств:

Оральных.

Инъекционных.

Возможно совмещение этих двух видов.

Новичкам стоит отдать предпочтение оральным препаратам. Среди таких видов выделяют Анавар и Дианабол.

Такие таблетки значительно отличаются инъекционных, так как не дадут сильного эффекта. Если слишком долго принимать оральные фармакологические добавки, возникнут проблемы с печенью.

Дианабол принимается перорально. Первый курс с таким препаратом принесёт положительные результаты. Его продолжительность должна быть не дольше восьми недель, так как плохо воздействуют на печень. После этого необходимо как минимум 3 недели восстановления. В день принимается не больше 30 мг.

Нолвадекс — стероид для новичков, который помогает сохранить мышечную массу и восстановиться после курса. Препарат нормализует выработку тестостерона, помогает поддерживать нормальный гормональный фон.

Аналогом Нолвадекса является Кломид. Препарат отличается продолжительностью использования и дозами. Нанондрол имеет андрогенное воздействие. Курс с применением этого средства продолжается не более десяти недель. За 7 дне разрешается использовать не больше 500 мг.

Для уменьшения эстрогенов в организме используется Аримедекс. Винстрол — оральный стероид, который помогает увеличить мышечную массу равномерно. Препарат не задерживает воду в организме и способствует росту сухих мышц. В день — не более 50 мг. Курс стероидов на массу с таким препаратом составляет не более пяти недель.

Винстрол не имеет противопоказаний, которые связаны с эстрогеном в организме. Станозолол и оксандролон характеризуются невысоким анаболическим индексом. Они помогают избавиться от лишних килограммов и набрать мышечную массу. Также среди препаратов для увеличения объёмов выделяют: тестостерон, метенолон, болденон, финаплекс, дростанолон.

Перед выбором средства необходимо сходить к врачу, сдать на анализы кровь, мочу. Выяснить в нормальном ли состоянии печень и сердце.

Курс стероидов и кому он подходит

Курс стероидов на набор сухой мышечной массы выглядит примерно так:

Тестостерон Пропионат — 20 штук.

Станозолол — 120 таблеток.

Кломид — 40 штук.

Тамоксифен — 20 таблеток.

Анастразол — 20 штук.

Программу стероидов не рекомендуется использовать лицам до 20 лет. Тестостерон принимается по одной ампуле через день. Анастразол используется также только по пол таблетки в ночной время первую неделю. Далее приём увеличивается до целой.

Станозолол применяется каждый день по четыре штуки с интервалами в 4 часа. Для терапии после курса на массу для новичков необходимо включить Тамоксифен по одной таблетке в сутки. Лучше разделить по половине с утра и вечером. Комид используется в течение недели. Принимается по 4 таблетки в сутки — по 2 в первой и второй половине дня. Затем продолжается приём на шесть недель по 2 штуки в сутки.

Во время курса необходимо заниматься физическими нагрузками и правильно питаться. Тренироваться следует от 3 раз в неделю. Важен здоровый сон и отдых. Для набора мышечной массы необходимо принимать протеин, витамины и минералы, аминокислоты. Для очистки организма используется порошок Расторопши. Принимается одна чайная ложка перед тем, как лечь спать во время всего курса и месяц после его окончания.

Выбор стероидов зависит также от типа телосложения человека. Выделяют два вида:

Люди, которые быстро набирают вес. Их тело с самого начала склонно к мускулатуре. Поэтому препараты подействую достаточно быстро, спортсмен легко наберёт мышечную массу.

Люди, у которых тело имеет объём. Им достаточно просто добиться положительных результатов.

Эффект от препаратов будет виден не сразу, но надолго сохранит его.

Рацион для набора мышечной массы

Для достижения положительных результатов необходимо совмещать курс стероидов и тренировки с правильным рационом. Это должна быть пища, богатая на белки, жиры и углеводы. Среди белковой еды выделяют:

Мясные изделия. Еда должна быть нежирной, тогда она лучше усваивается.

Рыба и морепродукты. Кушать 2-3 раза в неделю.

Молочные продукты. Лучше использовать обезжиренные изделия: творог, кефир, сыр, молоко, йогурты.

Яйца. В день разрешается съедать по 6-8 штук.

Бобовые. К ним относят: фасоль, бобы, горох, чечевица.

Орехи.

Среди углеводных продуктов:

Зерновые: каши, макароны, хлеб, хлопья.

Грибы и овощи.

Фрукты.

Зелень.

Рекомендуется принимать омега 3, в состав которой входят жирные кислоты, хорошо влияющие на состояние тела.

Побочные эффекты от стероидов

Меры профилактики:

Не стоит использовать препарат в больших дозах.

Курс длится не более двух месяцев.

Стоит использовать стероиды, которые не оказывают воздействия на производство тестостерона.

Не рекомендуется принимать препараты, которые плохо влияют на печень.

Для профилактики используются антиэстрогены.

Противопоказания:

Не рекомендуется принимать людям до 21 года. Это плохо влияет на гормональных фон и рост костей.

Не стоит использовать девушкам.

Люди, у которых проблемы с сердцем. Это приведёт к обострению заболевания.

Не следует использовать спортсменам с проблемами почек, печени, гипертонией, доброкачественными опухолями простаты и атеросклерозом.

Чтобы не получить почечную недостаточность лучше не принимать препарат в оральной форме. Они оказывают токсичное воздействие. Не нужно самостоятельно увеличивать дозы. Стоит отдать предпочтение препаратам в форме инъекций.

У спортсмена может появиться угревая сыпь. Чтобы этого не допустить необходимо следить за гигиеной кожи и применять препарат Аккутан.

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Нежелательные последствия:

• Облысение.

• Остановка роста костей.

• Сердечно-сосудистые заболевания.

• Акне.

• Гинекомастия.

• Проблемы с печенью.

Необходимо правильно принимать препараты и не превышать дозы.

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