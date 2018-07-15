Восстановление после кесарева сечения

Кесарево сечение — полостная операция, производимая в ситуациях, когда естественное течение родов невозможно или предполагает риск для жизни и здоровья матери или ребенка. Операция искусственного родоразрешения предполагает извлечение малыша и последа посредством разреза передней брюшной стенки и матки роженицы. Каковы последствия проведения кесарева сечения? Возможно ли быстрое восстановление организма после операции, и каковы основные меды реабилитации?

Кесарево сечение

Согласно медицинской статистике, последние несколько десятилетий количество родов, проведенных с помощью кесарева сечения, неуклонно растет. На текущий момент до 25% беременностей не могут закончиться естественными родами, и по медицинским показаниям применяется операция кесарева сечения (в зависимости от региона проживания роженицы, эти данные могут незначительно изменяться). Причины проведения кесарева сечения Причины, по которым может быть принято решение о проведении операции, можно отнести к двум категориям.

Относительные — это причины, игнорирование которых (принятие решения о естественном родоразрешении женщины) может нести за собой серьезный вред здоровью будущей мамы и ее малыша.

Абсолютные причины говорят о том, что отказ от кесарева сечения угрожает не только здоровью, но и жизни матери и будущего малыша. Либо естественные роды просто невозможны из-за различных патологий (врожденных или приобретенных) матки или родовых путей женщины.

Существует и еще одна категория, которая предполагает совокупность различных факторов, которые по отдельности не представляют особой угрозы для жизни и здоровья матери и ребенка. А вот сочетание этих, на первый взгляд, безобидных факторов приводит к однозначному решению о необходимости проведении кесарева сечения. Например, значительный возраст роженицы (после 35 лет) сам по себе не является показанием к проведению операции. А вот при сочетании с большим весом малыша (более 4 килограммов) и наличием у мамы какого-либо хронического заболевания медики примут категоричное решение о проведении кесарева сечения.

К основным показаниям для проведения операции можно отнести следующие:

Внезапное отслоение плаценты. Это состояние можно считать прямо угрожающим жизни матери и ребенка. Оно характеризуется появлением обильного маточного кровотечения и нарастающей гипоксии плода. Без принятия срочных оперативных мер спасти роженицу и ребенка не представляется возможным.

Низкое предлежание плаценты. В случае когда плацента закреплена настолько низко, что перекрывает шейку матки, при раскрытии которой в процессе родов, начинается отслойка плаценты и развитие маточного кровотечения.

Такая анатомическая особенность, как узкий таз в сочетании с большим весом плода. При таком сочетании малыш может появиться на свет исключительно с помощью кесарева сечения.

В некоторых случаях плод занимает в матке «неправильное» положение. Малыш может располагаться поперек матки, а это значит, что естественный характер родов просто невозможен. Более того, при начале естественной родовой деятельности велика вероятность выпадения из тела матки ручки или ножки плода, а также петель пуповины, что является прямой угрозой для жизни ребенка. Если говорить о тазовом предлежании, то оно значительно повышает риск рождения малыша с различными патологиями, что связано со сложностью такого родового процесса.

Еще одной причиной оперативных родов является такое осложнение беременности, как эклампсия. В случае естественных родов последствия могут фатальными — повышение артериального давления до уровня угрожающего жизни матери, кровоизлияния во внутренние органы, в том числе и головной мозг и печень. Все это напрямую угрожает жизни матери и ребенка.

Наличие некоторых острых или хронических заболеваний матери, а также определенных патологий развития плода говорит о необходимости проведения оперативного родоразрешения.

Наличие на теле матки 2 и более рубцов (это могут быть предыдущие кесарева сечения или любые другие полостные операции) также говорит о том, что роды возможны только с помощью проведения очередной операции. В некоторых случаях, когда рубец считается «несостоятельным», даже при однократном предыдущем вмешательстве необходимо проведение операции кесарева сечения. В противном случае велик риск такого осложнения, как разрыв матки.

Мы перечислили только самые распространенные причины, по которым роды естественным путем считаются невозможными или достаточно рискованными с точки зрения жизни и здоровья роженицы и будущего малыша. Необходимо помнить, что только профессиональные медики, обладая необходимыми знаниями и опытом, могут адекватно оценить ситуацию и принять решение о необходимости проведения кесарева сечения. Последствия кесарева сечения Проведение любой полостной операции сопряжено с определенными рисками для роженицы и развитием возможных негативных последствий.

Несмотря на распространенность и частоту проведения, кесарево сечение является серьезной полостной операцией и ей свойственны характерные для любого оперативного вмешательства осложнения (даже несмотря на благополучное проведение и исход самой операции). Одним из самых распространенных осложнений является послеоперационная инфекция, которая может проявиться через значительное время после операции. Необходимо быть предельно внимательным к изменению температуры тела, воспалению (покраснению и набуханию) или нагноению швов, появлению болевых ощущений (боли в животе или в области швов) и необычных (иногда с резким запахом) выделений. Все эти симптомы требуют немедленного вмешательства врача.

Если проведение кесарева сечения было запланировано до начала родовой деятельности, женщине предлагают использование спинальной анестезии. Считается, что этот вид обезболивания наименее опасен для организма женщины и будущего ребенка. Однако, как любая анестезия, она не может не иметь определенных побочных эффектов. Часто после применения спинальной анестезии женщины некоторое время жалуются на дрожь в ногах и сильные боли в спине. Со временем при соблюдении всех рекомендаций врачей эти последствия исчезают.

В некоторых случаях (на данный момент такое случается крайне редко) наблюдается так называемый диастаз — не смыкание или расхождение краев наружного шва (шва на передней брюшной стенке). Как правило, это возникает в случае несоблюдения рекомендаций по возможным нагрузкам, а также если во время беременности женщина набрала большой вес. Наличие большого количества жировой ткани негативно сказывается на процессе заживления.

После проведения любого оперативного вмешательства одной из задач является исключение послеоперационных инфекций. Для этого применяются антибиотики различного спектра действия. Не является исключением и кесарево сечение. Именно проведение такой терапии может вызвать негативные последствия (вероятные побочные эффекты) для организма женщины.

Излишняя осторожность и неподвижность в послеоперационном периоде может привести к образованию спаек. Сами по себе они не представляют опасности, однако могут перетягивать кишечник и приводить к нарушению его работы, а в редких случаях вызывать его непроходимость.

Восстановление после кесарева сечения

Двигательная активность Именно своевременно начатая двигательная активность способствует быстрому восстановлению и предотвращает развитие многих осложнений в послеоперационный период. Время начала такой активности и ее интенсивность вам необходимо оговорить с вашим врачом. Только специалист, проводивший операцию и наблюдающий за вашим состоянием после нее, может адекватно оценить ситуацию и дать подробные рекомендации (конечно, с учетом вероятности развития тех или иных осложнений). Если кесарево сечение прошло без осложнений, нет угрозы для состояния здоровья матери, то уже через 3-4 часа после завершения операции женщина может шевелить руками и ногами. В первые сутки можно использовать следующие упражнения (если нет запрета со стороны врачей):

каждые 15-20 минут переворачивайтесь с одного бока на другой, при этом не должно быть резких болевых ощущений;

несколько раз в день проводите серию упражнений по поочередному сгибанию и разгибанию ног в коленных суставах (конечно, в положении лежа, без отрыва ноги);

делайте вращательные движения стопами ног, а также подтягивайте стопы (пальцы) к себе, задерживайте их в таком положении на некоторое время, а затем расслабляйте;

как только исчезнет необходимость в уретральном катетере, согните ноги в коленях и постарайтесь максимально сильно прижать их друг к другу, подержите в таком напряжении, а затем расслабьте;

разведите стопы в стороны и прижмите их внешнюю сторону к поверхности кровати, подержите так некоторое время, затем расслабьте.

Каждое упражнение следует делать по 10 раз и повторять такие серии несколько раз в сутки. Еще раз хотим напомнить о необходимости предварительной консультации с вашим лечащим врачом и внимании к своему состоянию при их проведении. Через 12-24 часа после операции в зависимости от состояния роженицы и течения операции женщине разрешают вставать. Однако крайне важно избегать резких движений. Для того чтобы встать, необходимо перевернуться на бок, спустить с кровати ноги и только потом приподниматься на руках и принимать положение сидя. Садиться из положения «лежа на спине» категорически нельзя, возникает слишком большая нагрузка на переднюю брюшную стенку и мышцы брюшного пресса! Если вам удалось сесть, постарайтесь сразу не вставать, убедитесь в том, что у вас нет головокружения (что является достаточно частым состоянием после проведение кесарева сечения). Вставать впервые после операции необходимо в присутствии и с помощью медицинского персонала. Для начала сделайте всего несколько шагов, после чего обязательно дайте организму отдохнуть. Даже такая, казалось бы, незначительная нагрузка после операции требует серьезной затраты сил. Следите за осанкой, как бы ни было сложно, старайтесь держать спину максимально ровно, это принесет только положительные результаты.

Питание

Для скорейшего восстановления после проведенного оперативного вмешательства необходимо следить за качеством питания роженицы:

в первые 24 часа женщине можно употреблять только воду с лимоном или минеральную воду без газа;

пища на вторые сутки может включать куриный или ненасыщенный мясной бульон, измельченное мясо и нежирные сорта творога или не фруктовые йогурты;

через 3-5 дней после процесса очистки кишечника женщину переводят на обычное для рожениц питание.

Ограничения в рационе связаны исключительно с необходимостью правильного «запуска» перистальтики кишечника. В послеоперационный период важно избежать повышенного газообразования и запоров.

Ношение бандажа

Ношение бандажа помогает женщине чувствовать себя лучше, облегчает ее передвижение после проведенного кесарева сечения. Бандаж оказывает положительное влияние на процесс заживления швов. Но, как использование любого другого инструмента, ношение бандажа имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. С течением времени промежутки нахождения в бандаже должны быть сокращены, чтобы избежать ослабления (атрофии) мышц передней брюшной стенки, котороя не может не сказаться в дальнейшем на состоянии внутренних органов и их работе, а также на фигуре женщины. Форму и длительность ношения бандажа обязательно согласуйте со своим лечащим врачом, после чего строго соблюдайте полученные рекомендации.

Менструальный цикл

Регулярность менструального цикла после проведенного кесарева сечения восстанавливается в те же сроки, что и после родов естественным путем. Все зависит от способа вскармливания малыша:

в случае применения грудного вскармливания менструация появляется в среднем через 6-7 месяцев с момента проведения кесарева сечения (или родов естественным путем);

если же ребенок находится на искусственном вскармливании, то, как правило, регулярная менструация устанавливается через 2 месяца после родов.

Физическая нагрузка

В течение первых 3 месяцев после проведения кесарева сечения женщине категорически запрещены некоторые виды нагрузок:

необходимо ограничить, а по возможности и полностью исключить поднятие тяжести более 4 килограммов, не используйте в этот период детские рюкзаки и слинги;

стоит избегать любых физических нагрузок, которые предполагают наклоны и приседания, так как это негативно отражается на состоянии швов (процессе рубцевания);

старайтесь больше ходить, прогулки с малышом будут полезны не только для его развития и здоровья, но и для восстановления прежнего состояния вашего мышечного корсета;

после активной физической нагрузки обязательно давайте себе отдохнуть, в идеале постарайтесь хотя бы несколько минут полежать;

если вы ранее занимались в бассейне, то вернуться к тренировкам вы сможете не ранее, чем через 6 месяцев после операции, и только после консультации с врачом, это также относится к занятиям любым видом фитнеса (в том числе и йогой);

как показывает опыт, мышцы брюшного пресса приходят в норму, а живот подтягивается через 6-12 месяцев после проведения кесарева сечения, период восстановления напрямую зависит от уровня дородовой физической формы женщины.

Чтобы в кратчайшие сроки привести фигуру в норму, можно использовать (только после получения разрешения лечащего врача):

Занятия на специальном мяче — фитболе. Большим плюсом таких занятий, особенно на начальном этапе, является то, что выполнять упражнения можно даже с ребенком на руках. Такие занятия можно использовать для укрепления мышц бедер и ягодиц.

Хороших результатов можно добиться при прохождении курса йоги. Существуют специально разработанные комплексы, которые помогают справляться с послеродовыми проблемами. Плюсом применения такого вида физической нагрузки является возможность наладить и психоэмоциональное состояние молодой мамы. Подобные курсы занятий (как групповых, так и индивидуальных) существуют практически во всех фитнес — центрах. Домашние самостоятельные занятия будут также очень полезны для здоровья.

Положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние молодых мам оказывают занятия в бассейне. Это может быть просто плавание или упражнения, применяемые на занятиях аква-аэробики. Такие занятия укрепляют мышцы, разгружают позвоночник, улучшают кровообращение, а также укрепляют иммунитет.