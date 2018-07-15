Пить больше двух литров воды в день — опасно: как пережить летнюю жару

К терапевту нужно ходить каждый год Оказывается, не всем можно пить много воды. Даже летом. У каждого своя норма. Об особенностях летнего отдыха, о летних болячках и о том, сколько спиртного можно выпить в жару, мы поговорили с Галиной Кочут, врачом-терапевтом городской клинической больницы имени Семашко.

— Галина Владимировна, назовите, пожалуйста, типичные летние болезни?

— Поскольку летом очень жарко, мы всё время пьём холодные напитки и сидим под кондиционером. Очень велика вероятность заболеть ангиной, бронхитом и даже пневмонией. Не говоря уже о простуде. Летом, конечно, многие страдают от солнечных ожогов, солнечных ударов, перегревов, тепловых ударов, от укусов различных насекомых. Очень часто к нам обращаются с кожными болезнями, различными высыпаниями, потому что искупались в грязном водоёме. Плюс возрастает риск заболеть кишечными инфекциями из-за плохо помытых овощей, фруктов, испорченных молочных продуктов или просто грязных рук.

Летом можно запросто простудиться

— Какие болезни обостряются летом?

— Из-за жары возникает дополнительная нагрузка на сердце, поэтому в первую очередь могут пострадать люди, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы или органов дыхания. Из-за неправильно подобранной одежды нарушается терморегуляция, человек перегревается, давление подскакивает и может наступить инфаркт или инсульт. Ещё один важный момент: врачи советуют пить как можно больше воды, тем более, летом. Безусловно, вода важна для организма. Но дело в том, что если у человека проблемы с почками, а он выпил много воды, почки могут не справиться. Я советую выпивать до 2 литров жидкости в сутки.

— Как пережить жару?

— Нужно рационально проводить свой день. Если вы работаете в офисе в комфортных условиях, то лучше добираться на работу утром до наступления жары. Если вы работаете на улице, обязательно нужно на какое-то время спрятаться в тень. Должна быть лёгкая, свободная одежда, чтобы циркулировал воздух, чтобы не было перегрева. Не пить сладкие напитки, газированные, а также отказаться от алкоголя и курения, ведь от них повышается давление. Ещё я бы советовала отказаться от тяжёлой, жирной и солёной пищи.

Летом лучше поменьше налегать на мясо

— Летом все выбираются на дачу, на шашлыки. Там наоборот хочется расслабиться и выпить. Получается, нельзя совсем? Или чуть-чуть можно?

— Желательно не выпивать. Если уж пьёте, то лёгкие вина, охлаждённые, бокал-два, не больше. Три уже много. Пиво, которое у нас все так любят, тоже много пить нельзя, ведь снова почки будут перегружены.

— Дайте совет тем, кто занимается спортом. Нужно ли снижать физические нагрузки летом? Или может вообще отказаться от него?

— Спортом можно и нужно заниматься и летом. Нагрузки действительно лучше уменьшить. И все физические упражнения делать либо утром, либо вечером.

Спорт только в утренние или вечерние часы

Одежда должна быть свободной и лёгкой

— Что делать при тепловом ударе? И как понять, что у человека тепловой удар?

— У человека это проявляется бледностью кожных покровов, повышенным потоотделением головокружением, слабостью вплоть до потери сознания. Как правило, такие люди одеты не по погоде. От тёплой плотной одежды нарушается терморегуляция, и происходит перегрев всего организма. Нужно сразу же положить человека в тень, смочить тряпку прохладной водой, обтереть лицо, шею, положить компресс на голову. Освободить от одежды. Буквально на днях прямо передо мной упала пожилая женщина. Я сразу поняла, что у неё тепловой удар. В жару она была одета в резиновые сапоги, тёплую кофту, да ещё и грудная клетка была сдавлена рюкзаком.

— Каждый год на воде происходят новые трагедии. Получается, люди не знают элементарных правил безопасности при купании. Как нужно себя вести на реке?

— Не должно быть перепадов температур. Если на улице жара +30 °С, а вода +20 °С, то нужно зайти по колено в воду и постоять минут 15. В воде надо двигаться. Купаться недолго, не до «гусиной кожи» и клацания зубами. На берегу вытереться насухо полотенцем. Купаться только до полудня или ближе к вечеру.

К воде сначала нужно привыкнуть

Купаться нужно до полудня и ближе к вечеру

— Как подготовиться к летнему отдыху за границей? Что всегда должно быть в аптечке?

— Смотря, в какую страну вы едете. Перед посещением некоторых стран обязательно надо сделать прививки. Это всё уточняйте у туроператоров или врачей. В аптечке всегда должны быть жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические препараты, обеззараживающие салфетки, бинты, хлоргексидин, лекарства, помогающие при отравлениях (уголь активированный, энтеродез), валерьянка или пустырник в таблетках, средства от боли в горле и электронный градусник.

Перед посещением некоторых стран надо сделать прививки

Аптечку в путешествие надо собирать тщательно

— Люди обычно идут к врачу, когда что-то заболит. А если человек не болеет в течение года и чувствует себя хорошо, нужно идти к терапевту?

— Хотя бы один раз в год надо обязательно сделать флюорографию грудной клетки, электрокардиограмму, сдать кровь и мочу на общий анализ. Так что терапевта нужно посетить дважды: взять направления и узнать результаты анализов.

К терапевту надо два раза в году