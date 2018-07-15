4 отличных упражнения на ягодицы для дома и зала

Ягодичный мостик

Фото: Кирилл Ском

Ложитесь на пол, согните ноги.

Положите руки на пол вдоль тела и оторвите ягодицы от пола, поднимая их как можно выше.

Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд. В верхней точки сожмите ягодицы — так вы улучшите эффект от упражнения.

Опустите ягодицы и повторите упражнение. Сделайте три подхода по 20 повторений.

Поднимите ягодицы как можно выше и задержитесь в этом положении на 20 секунд.

Вы можете усложнить себе задачу — поднимите ногу. В таком случае выполняйте три подхода по десять раз на каждую ногу.

Захлёст

Фото: Кирилл Ском

Становитесь прямо. Ноги на ширине плеч, спина ровная.

Согните любую ногу. Опускайте руки, пока не коснётесь пола. При этом отводите таз назад, не прогибаясь в пояснице.

Сделайте три подхода по 12 повторений на каждую ногу.

Подъём на тумбу

Фото: Кирилл Ском

Установите высокий ящик или стул. Немного прогнитесь в спине, сложите руки перед собой.

Поставьте одну ногу на ящик, поднимитесь и вынесите вперёд другую согнутую ногу. Сойдите с ящика — не спрыгивайте.

Поочерёдно зашагивайте ногами на ящик. Вставайте на полную стопу. Не допускайте скручивания колена внутрь — оно смотрит в сторону носка. Сделайте три подхода по 10 раз на каждую ногу.

Махи гирей

Фото: Кирилл Ском

Возьмитесь за ручку гири обеими руками. Сделайте неглубокий присед. Следите за тем, чтобы гиря не касалась пола.

Выполните мах гирей вверх, одновременно выпрямляя ноги и поднимая гирю над головой. Сделайте ещё один мах гирей, выполняя присед. Не сутультесь.

Старайтесь не сильно напрягать мышцы, ведите тело за гирей.

Выполните три подхода по 12 раз.

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