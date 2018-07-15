Сами себе диагносты: 7 надежных проверок здоровья, которые можно сделать дома

Общее состояние здоровья и долголетие

Что сделать: встать перед зеркалом, скрестить ноги и сесть на пол без помощи рук, затем встать также без помощи рук. Повторить 10 раз. Тест противопоказан людям с болезнями суставов.

Что это значит: тест проверяет равновесие и гибкость. Если ваши связки и мышцы здоровы, вы сможете выполнить данное упражнение не менее восьми раз. Одно исследование показало, что люди старше 50 лет, которые прошли этот тест, жили дольше тех, кто его провалил (последние скончались в течение шести лет после исследования от различных заболеваний). Улучшить результаты теста можно, если выполнять упражнения на гибкость, заниматься йогой или пилатесом.

Кислотность желудка

Что сделать: размешать ложку пищевой соды в небольшом стакане воды и выпить натощак.

Что это значит: о нормальной кислотности желудка свидетельствует отрыжка в течение пяти минут после употребления смеси. Реакция соды и соляной кислоты выделяет углекислый газ, который и провоцирует отрыжку. Если ее нет (или она слабая), это значит, что кислотный баланс нарушен, а вы получаете недостаточно питательных веществ из пищи. Стоит заметить, что этот тест можно провести только единожды, ведь высокая концентрация натрия в пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Если ваш организм провалил тест, запишитесь к гастроэнтерологу.

Функция щитовидной железы

Что сделать: вытянуть руку ладонью вниз и положить на нее лист бумаги формата А4.

Что это значит: если бумага заметно дрожит, это может быть признаком чрезмерной активности щитовидной железы (гипертиреоза). Легкую дрожь может вызвать кофеин, тревожность, лекарство от астмы или низкий уровень сахара в крови. Если коротко, то любая аномальная дрожь — повод сдать анализы на уровень сахара в крови и гормоны щитовидной железы.

Заболевания артерий

Что сделать: лечь на кровать и поднять ноги на подушки под углом 45 градусов. Через одну минуту свесить их с кровати под прямым углом.

Что это значит: если стопы побледнели, но не вернулись к нормальному состоянию в течение 10-30 секунд или же очень сильно покраснели, это может свидетельствовать о болезнях периферических артерий (они снабжают кровью мышцы ног). Иными словами, у вас высокая вероятность возникновения инфаркта или инсульта в ближайшие пять лет, если ничего с этим не делать.

Работа сердца

Что сделать: утром после пробуждения полежать немного и прийти в себя, затем измерить количество ударов сердца за одну минуту.

Что это значит: если количество ударов менее 60 — ваше сердце в отличном состоянии, 60-70 ударов тоже считается нормой. Если показатель 80 и больше ударов в минуту, то нужно сходить к кардиологу.

Плоскостопие

Что сделать: обмакнуть ноги в цветную краску и пройтись по однотонной поверхности. С помощью карандаша и линейки соединить края подошвенного углубления. Перпендикулярно к этой линии провести прямую, пересекающую углубление стопы в самом широком месте.

Что это значит: если отпечаток узкой части стопы занимает не более одной трети этой линии, плоскостопие не обнаружено. В противном случае вам стоит носить специальные стельки и делать упражнения, чтобы беречь суставы и позвоночник.

Близорукость и дальнозоркость

Что сделать: сесть на расстоянии 50-70 см от экрана, открыть изображение в полном размере. Не жмуриться, держать голову ровно, убедиться, что глаза и монитор находятся на одном уровне.

Что это значит: если буквы одинаковые по темноте и четкости с обеих сторон — у вас хорошее зрение. Если символы на красном фоне кажутся более четкими, скорее всего, у вас близорукость, на зеленом — дальнозоркость.

Читайте также:

Каких врачей надо посещать в 30, 40 и 50 лет, чтобы стать долгожителем

Вместо диспансеризации: какие анализы нужно сдавать раз в год Делать ли лазерную коррекцию зрения — пять мифов