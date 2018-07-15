С потом выходят все токсины: откуда пошел этот миф

Кожа — один из самых многофункциональных органов человека. Она выполняет защитную, терморегулирующую, рецепторную, регуляторную, иммунную, секреторную, экскреторную роли. Последняя (экскреторная) подразумевает выведение посредством выделения с потом продуктов обмена солей, лекарств. Вероятно, основываясь именно на этой функции, многие говорят о выведении через кожу токсинов. Эту идею тут же подхватили различные медицинские шарлатаны и стали пропагандировать всевозможные добавки для вывода токсинов через кожу. По этому поводу врач-дерматолог, руководитель Университета косметической медицины НИИ Майами Лесли Бауманн выражает огромные сомнения. По его словам, очень сложно найти такой продукт, который бы «вытащил» токсины через кожу. А эксперт красоты Пол Бегун вообще задается вопросом: «Существуют ли токсины, которые скрываются в нашей коже?». Термин «токсины» он считает вообще очень расплывчатым и не понимает, как они могут выводиться через кожу — орган, который полностью обновляется в период от трех до шести недель, а у людей пожилого возраста — от двух до трех месяцев. Специалисты Университета Торонто (США) выступают против заявлений о том, что нужно чаще ходить в бани и сауны, чтобы с потом выходило как можно больше токсинов и тем самым происходило очищение организма. По их утверждению, пот всего лишь регулирует температуру тела, защищая ее от перегревания. Никакие токсины он не выводит, так как эти функции свойственны печени. Профессор отделения питания Дрексельского университета из Филадельфии (один из самых известных и престижных университетов на планете) Стелла Л. Волпе тоже придерживается мнения, что наш организм ежедневно очищают от токсинов печень и почки — органы, которые для этого и созданы. Если они здоровы, значит, ни в каких дополнительных средствах или мерах по очищению человек не нуждается. Доктор медицинских наук колледжа им. Альберта Эйнштейна Кейт-Томас Айоб говорит, что нет никакого научного обоснования того, что токсины выводятся каким-то иным способом, в частности, голоданием или потоотделением, кроме как с помощью печени, почек или селезенки. Но если печень или почки по каким-либо причинам (чаще вследствие какого-то заболевания этих органов) не справляются со своей задачей, то организм подключает к выводу токсинов другие органы. В частности, кожу. Именно по ней можно определить состояние организма. При различных заболеваниях она выглядит вялой, бледной или серой, уставшей. И в таком случае лечить необходимо не кожу, а обращаться к доктору по поводу состояния печени или почек. Профессор химии Университета Макгилла в Монреале Джо Шварц поясняет, что через кожу организм вследствие болезни может выводить токсины, но их процент столь незначителен, что говорить о том, что с потом выходит хоть сколько-нибудь значимый объем вредных веществ, говорить не приходится. Другой медик — Харриет Холл, семейный врач, бывший летчик-хирург ВВС, редактор медицинского сайта Science-Based Medicine поясняет: пот состоит на 99 процентов из воды и лишь один процент в нем составляют соли вредных металлов. Объем удаленных печенью и почками вредных металлов, других токсинов настолько велик по сравнению с тем, что выходит посредством потоотделения, что говорить о каких-либо серьезных результатах нет никакого смысла. В то же время никто из медиков не отрицает положительного воздействия бани или сауны на организм. Но речь идет не об оздоровлении посредством вывода токсинов через кожу, а об общем оздоровлении как всего организма, так и его отдельных внутренних (сердце, кровеносная, нервная системы и другие) и внешних (в первую очередь кожа) органов.

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