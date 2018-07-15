Что делать при укусе гадюки

Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — ядовитая змея, очень распространенная в средней полосе Европы, России и Азии. Зимой это пресмыкающиеся прячется в глубокие норы и впадает в оцепенение, схожее со спячкой медведей. В конце апреля и в мае выползает из своего убежища и начинаат обживать окружающую территорию. Вот тогда-то и повышается риск встретить гадюку.

Место встречи

Столкнуться с гадюкой можно в лесу, реже — в поле, горных ущельях. Змеи любят прятаться в зарослях кустарника, норках диких животных, под валунами, пнями. В такие места лучше не заглядывать в период с мая по сентябрь — это пик активности змей в России.

Но и на открытых участках необходимо соблюдать осторожность. После долгой зимней спячки пресмыкающиеся спешат вернуть нормальную температуру тела, поэтому частенько выползают погреться на солнышке. Они залегают на прогретых камнях, лесных полянках, нередко располагаются прямо на тропиках, поэтому ходить по лесу нужно очень осторожно.

Если место обитания гадюки близко соседствует с обжитой человеком территорией, то пресмыкающееся можно встретить и в заброшенных постройках, на сеновалах, близ ручейков и заболоченных участков. Змеи прекрасно плавают и иногда охотятся в непосредственной близости от водоемов.

Чем опасно нападение гадюки

Человеку нужно помнить, что змеи кусают в случае, если чувствуют угрозу. Если вы наступили на змею или, например, ударили ее палкой, пресмыкающееся обязательно нападет. В лучшем случае при приближении человека змея поспешит скрыться или будет стараться испугать, совершая ложные броски. Яд гадюки оказывает мощное нервно-паралитическое действие. В нем в огромном количестве содержатся нейротропные цитотоксины. Эти вещества воздействуют на нервные клетки и вызывают паралич конечностей, дыхательной системы и мышц сердца, от чего человек умирает.

Помимо нейротропных цитотоксинов в яде гадюки обыкновенной содержится целый коктейль опасных веществ, которые нарушают свертываемость крови и вызывают омертвение тканей. Укус этой змеи очень опасен, но летальные исходы в последнее время встречаются все реже благодаря своевременному оказанию врачебной помощи. Например, в Великобритании последний случай смерти от укуса гадюки был зарегистрирован в 1975 году. Тогда от ее яда погиб маленький ребенок.

Как быть, если гадюка укусила

Укус этой змеи человек ощущает как сильное жжение. На месте появляются кровоподтеки, краснота и припухлость вокруг ранки. Можно часто встретить совет отсосать яд из этой раны, но если человек не является специалистом по выживанию, то вряд ли он справится с этой задачей.

Отсасывать яд можно только в крайнем случае — если поблизости нет медицинского учреждения и никакой возможности попасть в него в ближайшее время. Это крайняя мера, позволяющая удалить только 30—50% впрыснутого змеей яда. После этого все равно нужно как можно скорее добраться до больницы.

Первая помощью после нападении гадюки — обездвиживание укушенной конечности и накладывание давящей повязки выше укуса. Нельзя для этой цели использовать тугой жгут и полностью перекрывать ток крови! Повязка должна лишь приостановить распространение яда по кровеносной системе.

Чем дальше от головы и сердца находится укус, тем больше шансов у человека поскорее выздороветь. Если была укушена рука или нога, необходимо полностью ее обездвижить с помощью палок и косынки (сделать фиксирующий бандаж, как при переломе). Когда человек двигается, активный ток крови в мускулатуре ускоряет распространение яда.

Пострадавшему необходимо пить много чистой воды маленькими глотками. Это уменьшит концентрацию яда в организме. Также можно выпить 1—2 таблетки антигистаминного средства. Но прежде всего необходимо как можно скорее попасть в медицинский пункт, где будет введен антидот (противоядие).