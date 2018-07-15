6 фактов о термальной воде, о которых вы не знали

Какие минералы содержатся в термальной воде, зачем они нужны вашей коже, почему их нельзя получить из других бьюти-средств и как правильно пользоваться «термалкой»?

Французские ученые в лаборатории бренда La Roche-Posay (выпускают одну из самых известных термальных вод в мире) доказали — такого количества редких минералов и микроэлементов вы не получите ни из крема, ни из сыворотки. Наименований больше 15-ти. Например, кальций, железо, марганец, фтор, калий, кремний, магний, натрий, литий, бор и стронций.

Не понимаете, для чего вашей коже эта «таблица Менделеева»? Минералы смягчают кожный покров и «доставляют» влагу во внутренние слои кожи. К такому выводу химики пришли еще в 19-м веке.

Пользоваться термальной водой для лица нужно с умом. Если у вас чувствительная кожа, просто распылить средство и дать ему высохнуть — не ваш вариант. Дерматологи бренда Vichy советуют такой прием для «чувствительных»: «Нанесите небольшое количество термальной воды на кожу и помогите средству впитаться аккуратными прикосновениями пальцев».

Для сухой кожи и термальная вода — настоящий спасатель: в исследованиях бренда Avéne (их термальная вода — одна из самых популярных в Европе) ученые подтвердили: за 7 дней термальная вода устраняет сухость кожи на 83 процента.

Практичное свойство термальной воды — ваш макияж будет держаться дольше. В большинстве фиксирующих средств крупных брендов косметики базой служит чистая термальная вода — так почему бы не использовать ее одну? Распылите небольшое количество средства перед выходом на улицу и дайте ему высохнуть на лице.

О том, какую термальную воду выбирают визажисты, мы рассказывали здесь.

Пользоваться термальной водой для лица врачи рекомендуют после любых «раздражающих» процедур. Например, после похода в бору-бар или восковой депиляции. Минералы, о которых мы писали в первом пункте, помогут мелким повреждениям кожи зажить за несколько минут.