Всего 5 минут тренировки дома для привлекательного плоского животика!

Делаем плоский животик в домашних условиях с помощью очень классных упражнений. Надо привести себя в форму? Тогда не теряйте время, приступайте прямо сейчас!

Женский организм устроен не в пример сложнее мужского. Планирование тренировок, составление их расписания нужно вести, учитывая и собственный менструальный цикл.

Не рекомендуется практиковать физические нагрузки за один день до месячных, во время и два дня после.

Как быстро можно накачать пресс

Что касается сроков, то в среднем на придание мышцам живота рельефности (накачать пресс «кубиками») уходит не меньше месяца регулярных занятий. Лучше заниматься каждый день, тратя на упражнения по полчаса.

Лучше всего качать пресс лежа на полу, так как нам нужна жесткая основа. Обязательно используй специальный коврик для йоги или фитнес-занятий.

Каждое занятие начинай с разминки. Не важно, в каком виде, — растяжка мышц, гимнастика, танцы. Хорошо разогретые мышцы пресса — это залог более эффективно проведенных основных упражнений.

Приступать к нагрузкам нужно через 2 часа после еды и не позднее, чем за 2 часа до отхода ко сну.

Кубики пресса есть у каждого человека, независимо от того, толстый он или худой. Главный вопрос в том, сколько килограммов жира скрывают этот пресс?

Чтобы уменьшить жировую прослойку, необходимо правильно питаться, регулярно делать кардио и выполнять специальные упражнения для пресса. Выполняйте комплекс в конце каждой тренировки или утром натощак.

Наш комплекс состоит из 4 упражнений. Каждое упражнение выполняйте в течение одной минуты.

Всего 5 минут, ведь это совсем мало для того, чтобы поддерживать себя в форме. Всегда можно найти время на занятия, особенно, если это действительно вам нужно!

ВИДЕО: 5 минут для плоского живота

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