Энергетическая зарядка. 10 упражнений — молодеем не по дням, а по часам!

Энергетическая гимнастика — это несколько простых упражнений, которые занимают около 5 минут. Их можно делать лёжа в постели или стоя. Однако их нельзя недооценивать.

Об этой гимнастике ходит легенда, что каждый, кто её делает уже через 5 минут способен творить чудеса, а если делает её регулярно, то молодеет не по дням, а по часам.

Энергетическая гимнастика позволяет сбросить энергетический мусор и отрыть каналы для получения свежей энергии. Эта гимнастика позволяет увеличить коэффициент эмоционального интеллекта. Ею пользуются многие целители для восстановления энергетического баланса, улучшения работы всех органов и систем.

Диагностические приборы, способные измерять энергетику поля человека и цвета его ауры, показывают изменения сразу же после выполнения этих упражнений. Контуры ауры выравниваются охватывая равномерно всё тело и приобретают бело — голубые цвета.

У тех, кто делает эти упражнения, ежедневно появляются способности к самоисцелению. Делаем лёжа (или стоя).

Содержание

Упражнение 1.

Упражнение 2.

Упражнение 3.

Упражнение 4.

Упражнение 5.

Упражнение 6.

Упражнение 7.

Упражнение 8.

Упражнение 9.

Упражнение 10.

Упражнение 1.

Круговые вращения ступнями ног (поочерёдно если стоя) по 4 раза в обе стороны.

Упражнение 2.

Круговые вращения голенью ног, при согнутых коленях (поочерёдно если стоя) по 4 раза в обе стороны.

Упражнение 3.

Круговые вращения тазобедренным суставом, поочерёдно правым и левым по 4 раза в обе стороны.

Упражнение 4.

Предварительно, приподнявши ягодицы, совершаем вращательные движения тазом по 4 раза в разные стороны.

Упражнение 5.

Вращательные движения кистями обеих рук вперёд и назад по 4 раза.

Упражнение 6.

Вращательные движения локтевыми суставами обеих рук вперёд и назад по 4 раза.

Упражнение 7.

Вращательные движения плечевыми суставами обеих рук вперёд и назад по 4 раза.

Упражнение 8.

Поднявшись на локтях, делаем наклоны головой по 4 раза вперёд-назад, потом круговые вращения головой по и против часовой стрелки также по 4 раза.

Упражнение 9.

Вращательные движения глазами по 4 раза вверх-вниз и также по и против часовой стрелки.

Упражнение 10.

Приподнявшись над постелью при условии, что она достаточно жёсткая, опираясь на стопы и лопатки, ноги согнуты в коленях, делаем поступательные поочерёдные движения коленями, как-будто движемся вперёд, руки при этом на подушке под головой.

Происходит скручивание позвоночника и позвонки становятся на места от поясничного до шейного отдела. Это происходит не сразу, а через некоторое время тренировок.

Если мы делаем стоя, то эти упражнения выполняются на чуть согнутых в коленях ногах, расположенных носками чуть внутрь, на уровне плеч. 10 упражнение в положении стоя похоже на «косильщика», который каждый раз косит с разных сторон.

В завершении энергетической гимнастики хорошо потираем руки, растираем стопы — стопа о стопу, (если стоя, то совершаем движения на носках, на пятках, на внутренней части стоп и на внешней), растираем уши, запястья, делаем как-бы умывающие лицо движения снизу вверх, пару массажных движений по голове и хлопаем в ладоши!

Энергетическую гимнастику лучше делать тогда, когда Вам приятнее всего. Постепенно привыкая, Вы будете чувствовать себя всё лучше и лучше, моложе и веселее!

Будьте здоровы и счастливы вместе с FITNESSI!