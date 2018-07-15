Плоский живот без хлопот! 6 простых упражнений

Обвисший живот — большая проблема, от которой не так-то просто избавиться. Сложно представить, что скорректировать фигуру можно дома, делая комплекс специальных упражнений. Если у вас нет времени на фитнес и бассейн, а нависший живот портит настроение, попробуйте делать ежедневно эти упражнения для укрепления мышц живота. Вы сразу же ощутите эффект, который с каждым занятиям будет увеличиваться, а талия потеряет ненавистные сантиметры. Начни прямо сейчас!

Начни с упражнения «Мельницы»

Выполни выпады назад (20 раз на каждую ногу)

Делай выпад назад, каждый раз поднимая колено высоко вверх (20 раз на каждую ногу)

Заводи колени под себя, подпрыгивая на месте

Прыгай, поднимая коленки высоко к груди (40 раз)

Выполни приседания и прыжок (40 раз)

Делай эти упражнения энергично: чем больше ты тратишь энергии, тем активнее разгоняется обмен веществ. Очень хорошо, что такая зарядка не занимает много времени и не требует дополнительных приспособлений. Хороший вариант для тех, у кого нет возможности посещать спортзал. Будьте стройными и красивыми вместе с FITNESSI!