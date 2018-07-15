Алкоголь: можно позволить себе пропустить бокальчик

Аперитив на пляже, прохладное пиво, чтобы освежиться в жару, бокал вина к рыбе в ресторане. Главное, придерживаться именно этих количеств. Теперь нам всем известно, что алкоголь опасен и нет никаких безусловно безобидных количеств, даже тех, в которых эксперты видят меньший риск. Более того, в нем нет никаких питательных веществ — одни пустые калории, и, следовательно, от него полнеют. Особенно, если вы не ограничиваетесь одним традиционным бокалом белого вина за едой. Таким образом, можно перечеркнуть недели сидения на диете. Именно поэтому, когда вы хотите держать вес под контролем, все алкогольные напитки сразу же исключаются диетологом, как раз потому, что в них отсутствуют какие-либо питательные вещества, и есть только калории.

Но неужели и правда нельзя себе иногда позволить пропустить по бокальчику? Разумеется, при полном понимании, что никакой пользы организму от этого не будет, а злоупотребление чревато только вредом (вплоть до рака) и неотвратимо приводит к патологическим заболеваниям. После этих слов можно ответить: на самом деле, можно.

Об этом говорится в научном исследовании, опубликованном в Докладе об ожирении (Current Obesity Report): умеренное употребление алкоголя, максимум, два бокала в день для мужчин и один для женщин не связано с риском возникновения ожирения. Однако если вы пьете и хотите поддерживать себя в форме, следует меньше есть и больше времени уделять физической активности. Потому что, в отличие от белков, жиров и углеводов, алкоголь — это источник калорий, которые организм использует не для выработки энергии. «Он накапливается в жировой ткани как триглицерид, то есть жир. Но он не питателен, потому что наш организм не может использовать его для производства энергии», — объясняет Алессандро Сайбене (Alessandro Saibene), специалист по питанию и диабетолог из больницы Сан-Раффаэле в Милане.

Первый совет: если вы хотите соблюдать диету, но при этом употреблять какой-то алкоголь, нужно двигаться. «Самое логичное — это заниматься каким-то видом физической активности, особенно, если вы на море или в горах, — советует Никола Соррентино (Nicola Sorrentino), директор Академии еды IULM. — Даже простая получасовая прогулка на свежем воздухе позволяет нам избавиться от калорий, полученных после кружки пива или бокала вина. В среднем нужно проходить быстрым шагом по 18 километров в неделю, чтобы немного избавиться от живота, то есть около двух с половиной километров в день».

Прогулка по пляжу или по горным тропам — это самый простой вариант, подходящий любому возрасту, но летом есть и другие виды занятий: можно поплавать, сыграть в футбол на пляже, прокатиться на велосипеде или пробежаться на закате. «Количество времени, которое необходимо тратить на физическую активность, — индивидуально, — продолжает эксперт, — но есть одно общее правило: кто мало двигается, должен начинать заниматься, а кто уже занимается спортом, должен увеличивать нагрузку в зависимости от количества калорий, полученных после употребления алкоголя».

175-ый крупнейший в мире пивной праздник «Октоберфест»В маленькой порции светлого пива содержится около 68 калорий, а в бокале красного или белого вина — от 80 до 90. Чем больше спирта, тем выше энергетическая ценность: в коктейле может содержаться до 250 калорий. «Благодаря низкому уровню содержания алкоголя и „легкости“ пиво является допустимым напитком для тех мужчин и женщин, которые следят за своей физической формой и не хотят набирать вес», — объясняет Соррентино. Женщины не любят его пить, опасаясь «газообразования» из-за пены, но они могут быть спокойны: «Этого не происходит, потому что избыток диоксида углерода остается в самой пене и не усваивается».

Второй совет касается употребления пищи. Как рекомендует эксперт: «Если вы идете на ужин и выпиваете по бокалу вина, нужно сбалансировать обед за день до этого или на следующий день после: он должен состоять, главным образом, из фруктов и овощей». Особенная опасность для фигуры таится даже не в бокале вина и не в пиве, а, главным образом, в гиперкалорийных закусках и аперитивах. Потому что «алкоголь взаимодействует с выработкой грелина, гормона, регулирующего чувство насыщения и усугубляющего тягу к жирам и углеводам», — напоминает нам Эмануэле Скафато (Emanuele Scafato), директор Национального центра изучения алкоголя при Высшем институте здравоохранения.

Кодовое слово, таким образом, — это самоконтроль. «Старайтесь пить небольшими глотками, не держать бокал все время в руке, сосредоточиться на беседе с друзьями и сделать упор на свежие овощи с растительной заправкой или маринованные закуски, избегая при этом пиццы и фокаччи», — продолжает Соррентино. Те, кто считают, что справляются с проблемой, употребляя алкоголь на пустой желудок, только усугубляют положение: не столько с точки зрения калорий, сколько расшатывая свое здоровье. «Алкоголь следует употреблять всегда во время приема пищи, — подводит итог диетолог Сайбене, — если он не находит никаких препятствий в желудке, он быстрее впитывается слизистой желудка и наносит больше вреда организму». Итак, есть четыре правила, которых надо придерживаться, чтобы поддержать себя в форме, не отказываясь при этом порой от алкоголя: больше физической активности, сбалансированное питание, самоконтроль и чувство меры.