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Не принимайте горячие ванны. Бьюти-привычки, о чьем вреде вы не догадывались
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Не принимайте горячие ванны. Бьюти-привычки, о чьем вреде вы не догадывались 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Каждая женщина старается поддерживать свою красоту и молодость, а современные технологии и косметические средства по уходу за собой помогают в этом. Дерматологи отмечают, что некоторые бьюти-привычки могут быть опасны для кожи и здоровья организма в целом, поэтому от них стоит избавиться.
Крем
Универсального крема для лица не существует, поэтому обязательно нужно иметь в своей косметичке ночное и дневное средство, которые отличаются по составу. Также крем в баночке менее полезен, чем в тюбике, поскольку в нем могут расплодиться бактерии из-за постоянного контакта с пальцами. Эксперты отмечают, что крем для рук подходит только для этой части тела, поскольку имеет тяжелую структуру, поэтому лицо им мазать не стоит. Скраб
Домашние скрабы из соли, сахара и других подручных средств отлично подходят для тела, но лицу они могут нанести вред. Такие косметические средства могут привести к зуду, покраснению и шелушению кожи лица. Средство для загара
Все средства для загара имеют тяжелую консистенцию и забивают поры. Они не несут большой защиты от ультрафиолета, но приносят много вреда нежной коже лица. На отдыхе следует пользоваться обычным солнцезащитным кремом. Ванна
Многие любят нежиться в горячей ванне долгое время, считая, что это не только приятно, но еще и несет пользу. На самом деле горячая вода смывает защитный барьер поверхности кожи, что в результате несет воспаления и прочие неприятности. Тоник
Работа маркетологов привела к тому, что многие люди считают тоники незаменимыми для ежедневного использования. Однако опытные дерматологи отмечают, что эти средства не несут пользы, поскольку на 95% они состоят из обычной воды, а остальные компоненты дают сомнительную пользу. Зубная паста
Давний способ улучшения состояния кожи может серьезно навредить, поэтому следует от него отказаться, если проблем с дермой нет. Состав зубной пасты очень агрессивен и может нанести удар по нежной коже лица. Отдушки
Пахнущий гель для умывания и другое мыло следует убрать из своей ванной комнаты для собственного блага. Дело в том, что большое количество отдушек может привести к аллергии и пересушить кожу.]]>
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