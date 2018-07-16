3 главные причины невынашивания беременности

Невынашивание беременности — это самопроизвольное её прерывание до срока 37 недель. То есть организм отторгает плод ещё до того, как все его органы и системы успели сформироваться для полноценной жизни. Прерывание беременности происходит в 15-25% случаев и эта цифра с годами не уменьшается. Как понять, что что-то не в порядке? Что должно насторожить?

Если вы во время беременности ощущаете:

непрекращающийся дискомфорт в нижней части живота;

схваткообразные боли;

видите кровянистые выделения.

Все это должно стать серьёзной причиной для беспокойства, так как появляется опасность прерывания беременности.

Когда будущая мама игнорирует эти признаки — угроза выкидыша увеличивается. Ведь при срочном получении медицинской помощи, потери ребёнка часто удаётся избежать. Но даже если беременность получилось сохранить, после такого диагноза девушка должна находиться под пристальным врачебным наблюдением до конца срока.

Три причины невынашивания

Большой процент прерывания беременности говорит о плохом состоянии материнского организма. Возможно, в нём происходят какие-то неблагоприятные процессы. Рассмотрим три основные причины подобных отклонений.

Эндокринные причины невынашивания

Часто потеря эмбриона случается из-за тяжелых патологий развития, что называется естественным отбором. Обнаружить такой порок возможно, если сделать генетическое исследование обоих партнеров, изучив семейный анамнез.

Если причина выкидыша именно в этом, то при последующих попытках можно обратиться к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). При применении метода ЭКО выделяются только здоровые яйцеклетки, и проводится искусственное оплодотворение.

Также причиной невынашивания может послужить сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, половыми гормонами и другими сбоями эндокринной системы.

Сахарный диабет очень осложняет течение беременности и требует постоянного контроля инсулина.

Нарушения функций щитовидной железы — это недостаточное количество йодсодержащих гормонов (тиреоидитов), которые необходимы для нормальной беременности.

Снижение гормона прогестерон (стероидный гормон жёлтого тела яичников, необходимый для всех этапов беременности) приводит к тому, что плодное яйцо не может удержаться в матке и прикрепиться к её стенкам.

Анатомические причины невынашивания

Такими патологиями считаются неправильное врождённое строение матки или изменение органов деторождения в течение жизни. Эту проблему могут решить хирурги. Если у беременной наблюдается укорачивание шейки матки, то после первого триместра может произойти её преждевременное раскрытие. Такая ситуация очень опасна. Поэтому до наступления беременности необходимо сделать пластическую операцию по устранению такой аномалии. Если мама узнаёт об этой проблеме, когда малыш уже находится у неё в утробе, то делают операцию по ушиванию шейки матки.

Инфекционные заболевания

Около 40% невынашивания беременности случается из-за инфекций и вирусов. Поэтому на все инфекции необходимо провериться ещё до зачатия. Если вы этого не сделали и все-таки заболели, то врач назначит лечение с учётом вашего срока. Антибиотики назначаются только после 12 недель. До этого срока такие препараты могут нанести серьёзный вред ребёнку.

Классификация выкидышей

Ранним выкидышем называется самопроизвольный аборт до окончания первого триместра. С 12 по 22 неделю — это поздний выкидыш. В период с 23 по 37 неделю прерывание беременности именуется преждевременными родами и на свет появляется недоношенный ребенок. Ребёнок, появившийся с 37 недели считается родившимся в срок.

Часто женщина может даже не знать о том, что была беременна. Срок прерывания беременности бывает настолько мал, что о ней можно судить только по специальным тестам (ХГЧ — определения в крови «гормона беременности» — хорионического гонадотропина). Внешне же такой выкидыш может проявиться только задержкой менструации или её более тяжелым протеканием.

Сегодня современная медицина спасает даже малышей весом 500-600 граммов. Это, примерно, 22-23 неделя беременности. А уж семимесячный ребёнок имеет много шансов на полноценную жизнь, даже несмотря на то, что первые месяцы будет находиться под постоянным контролем врачей.

Если говорить о проблеме невынашивания на ранних сроках беременности, то здесь велика вероятность порока развития плода. Для того чтобы попытаться выяснить первопричину, вам нужно пройти ультразвуковое обследование (УЗИ). По его результатам врачи смогут увидеть состояние зародыша (наличие сердцебиения и частоту сердечных сокращений), посмотреть есть ли повышенный тонус матки или досрочное раскрытие шейки матки. Также рекомендуется сдать кровь на уровень прогестерона и эстрогена, общий анализ мочи и анализы на инфекции.

После всех процедур доктор назначает терапию. Лечение можно проходить дома. В более сложных случаях, с кровотечением, беременную отправляют на сохранение в больницу.

После неудачной беременности очень важно правильно настроиться психологически, заручиться поддержкой близких и не бояться продолжать попытки. Как правило, положительный настрой будущей мамы очень влияет на результат.

Как избежать повторного прерывания беременности

Что необходимо сделать после случая невынашивания беременности:

Подождите с повторной беременностью в течение шести месяцев. Иначе вероятность выкидыша возрастает почти вдвое.

Проконтролируйте выбор и приём контрацептивов на период лечения и восстановления. Пусть эти средства назначит вам тот доктор, который в курсе текущей ситуации.

Подберите грамотную терапию с лечащим доктором.

Сейчас существует много клиник, которые ориентированы на репродукцию. Там можно получить все варианты исследований и последующее лечение. Не стоит пускать всё на самотек, так как есть вероятность упустить серьёзное заболевание.

После получения плана лечения нужно выяснить у лечащего врача как назначенные препараты влияют на репродуктивную систему, и спустя какое время после их отмены можно вновь пробовать зачать ребёнка.

После прерывания беременности очень важно пройти все вышеперечисленные этапы исследований у врача-гинеколога, а партнёру сдать спермограмму и, желательно, посетить генетика.