Астма: здоровая диета может предотвратить симптомы

Фото: Flickr/NIAIDАстма: здоровая диета может предотвратить симптомыСогласно исследованию, недавно опубликованному в научном журнале European Respiratory Journal, диета, богатая фруктами, овощами и цельными зернами, связана с облегчением симптомов астмы.

В чем заключается польза здоровой диеты?

Фрукты, овощи и цельные зерна являются основными компонентами здоровой диеты, преимущества которой приветствуют как медицинские исследователи, так и диетологи. Преимущества здоровой диеты многочисленны — от снижения риска развития рака до контроля над повышенным весом и улучшения кардио-метаболического здоровья, а также улучшения настроения и усвоения полезной информации.

Новое исследование добавляет в список улучшение здоровья органов дыхания. Согласно новому исследованию, проведенному Роландом Андрианасоло (Roland Andrianasolo), сотрудником Французского национального института здоровья и медицинских исследований (French National Institute of Health and Medical Research) в Париже, здоровое питание может помочь уменьшить частоту симптомов астмы и улучшить контроль над ними.

Он объясняет мотивацию исследования: «Существующие исследования взаимосвязи между диетой и астмой неубедительны, и по сравнению с другими хроническими заболеваниями роль диеты при астме все еще обсуждается».

«Это привело к отсутствию четких рекомендаций по питанию для профилактики астмы, — продолжает он, — и существует мало руководств для людей, живущих с астмой, о том, как уменьшить ее симптомы с помощью диеты».

«Чтобы устранить этот пробел, мы хотели сделать более подробную и точную оценку диетических привычек и установить связь между несколькими диетическими показателями и симптомами астмы, а также уровнем контроля над астмой», — говорит Андрианасоло.

Материалы и методы обследования

Чтобы сделать эту точную оценку, Андрианасоло с соавторами исследования изучили данные 34 776 взрослых людей, которые участвовали в исследовании NutriNet-Santé 2017 года. В рамках исследования участники ответили на подробные вопросы о здоровье их дыхательной системы, а именно: 25% мужчин и 28% женщин имели по крайней мере один астматический симптом.

Участники также сообщили о частоте своих симптомов в течение 1 года и ответили на вопросы об контроле над симптомами астмы в течение 4 недель. В том числе были заданы вопросы об использовании экстренного медикамента, а также о том, как симптомы астмы мешают повседневной деятельности. Качество диет участников было оценено с использованием трех 24-часовых диетических записей, которые были собраны случайным образом у каждого участника. Кроме того, питание участников оценивали с использованием трех диетических показателей.

В целом, здоровая диета была обогащена ​​фруктами, овощами и цельными зернами. Высокий уровень потребления мяса, соли и сахара считался нездоровым.

Результаты научной работы

В целом, исследование показало, что мужчины, придерживающиеся здоровой диеты, на 30% реже испытывают симптомы астмы. Для женщин вероятность была на 20% ниже. Кроме того, мужчины, которые потребляли здоровую пищу, были на 60% менее склонны к плохо контролируемой астме, в то время как женщины, которые придерживались здоровой диеты, на 27% реже сталкивались со слабо контролируемыми симптомами.

Андрианасоло взвешивает выводы, говоря: «Это исследование было разработано для оценки роли общей здоровой диеты в отношении симптомов астмы и контроля, а не для идентификации конкретных продуктов или питательных веществ. Наши результаты настоятельно рекомендуют поощрять здоровую диету для профилактики симптомов астмы и борьбы с этим заболеванием».

«Здоровая диета, которую оценивали с помощью диетических баллов, которые мы использовали, в основном состоит из большого потребления фруктов, овощей и клетчатки. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и являются элементами в диете, которые снижают симптомы астмы», — добавил Роланд Андрианасоло.

«Напротив, мясо, соль и сахар — это элементы с провоспалительными способностями, которые могут потенциально ухудшить симптомы астмы», — объясняет Андрианасоло.

Он признает, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, по его словам, новые результаты «способствуют доказательству роли диеты при астме, а также расширяют и оправдывают необходимость постоянной поддержки рекомендаций общественного здравоохранения по пропаганде здоровой диеты».

Профессор Мина Гага (Mina Gaga), президент Европейского респираторного общества (European Respiratory Society), также комментирует полученные результаты, заявив: «Это исследование добавляет к доказательствам важность здорового питания при лечении астмы и его возможной роли в предотвращении возникновения астмы».

Выводы

«Специалисты в области здравоохранения должны найти время, чтобы обсудить диету со своими пациентами, поскольку это исследование предполагает, что оно может сыграть важную роль в предотвращении астмы».

Авторы другого исследования, утверждают, что астма у многих подростков — не аллергическое заболевание.