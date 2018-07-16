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Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире
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Nissan GT-R станет самым быстрым суперкаром в мире 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Культовый японский спорткар нового поколения должен стать не только эффектным визуально, но и самым быстрым. Правда, ждать новейший GT-R поклонникам придется, как минимум, несколько лет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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