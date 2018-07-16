Как не бросить спорт: 7 полезных советов

Существует множество мотиваций, чтобы начать заниматься спортом. Однажды поставив себе цель, воспользовавшись одной из них, многие начинают занятия. Но часто бывает так, что запал кончается, и мотивация больше не работает.

А в спорте очень важно постоянство. Вот семь способов не бросать тренировки, даже если очень хочется. Они действенны и полезны каждому, ведь никто не застрахован от срывов и моментов, когда хочется бросить все.

1. Близость и доступность

Если вы новичок в спорте, но уже хотите прекратить тренировки, попробуйте сделать занятия для себя удобными и доступными:

Пусть вся форма, обувь, бутылка для воды будут всегда под рукой. Если вы посещаете тренировки по утрам, поставьте сумку рядом с кроватью. Если вы идете в спортивный зал после работы, храните форму и все необходимое на работе.

Приобретите спортивную сумку. Пусть это будет не дорогая, но удобная сумка именно для спортивных вещей. Складывайте в нее все необходимое заранее, чтобы все было готово.

Для домашних занятий очень просто держать инвентарь и обувь с формой рядом. Пусть они лежат на стуле возле кровати или под ним, в кухне или возле дивана в зале.

Если вы занимаетесь дома, то оборудуйте уголок в зале перед телевизором. Гораздо приятнее заниматься под любимую музыку, клипы или передачу.

Выберете спортивный зал рядом с домом или работой.

Эти мелочи помогут не сорваться в самом начале, когда привычка еще не сформирована. Но и для тех, кто уже давно со спортом, удобство и доступность очень важны.

2. Часть жизни

Сделайте занятия частью вашей жизни, приятной и необходимой, к примеру:

Если вы мама со стажем или домохозяйка, то спорт может стать небольшим отдыхом от рутины. Воспринимайте занятия именно так, ведь приятно уйти от надоевшей реальности и посвятить время себе. Пусть это будут неинтенсивные занятия хотя бы на то время, когда хочется бросить спорт.

Заведите друзей в спортивном клубе, куда вы ходите или на стадионе, площадке, где вы занимаетесь самостоятельно. Приятное общение не позволит покинуть спорт навсегда.

Найдите любую мелочь для себя, которой вы наслаждаетесь именно при занятиях спортом. Это могут быть красивая форма и кроссовки, которые вы надеваете на занятия, общение с интересными людьми или наоборот, возможность побыть наедине с собой и так далее.

Слушайте аудиокниги в наушниках во время тренировок. Так спорт будет еще и временем для самообразования.

Любая мелочь, которая приносит вам удовольствие только на тренировках, может зацепить и не позволить прекратить занятия. Главное акцентировать на ней внимание.

3. Полезные привычки

Если вы занялись необычным для себя видом спорта и уже хотите бросить, перейдите на то, что привычно и знакомо. Можно вспомнить детские увлечения, например, ролики или велосипед, танцы или легкую атлетику. Переключитесь на время или навсегда именно на эти виды активности.

Обратная модель также может сработать. Если привычный спорт уже поднадоел, найдите что-то новое, попробуйте другой вид занятий или смените клуб, тренера.

4. Метод поощрений

Придумайте для себя любые награды за каждое занятие. Например, можно уговорить себя на очередную тренировку, пообещав самой себе вечер перед телевизором, любимый фильм или лакомство. Только обязательно сдержите обещание, несмотря на то, что оно было дано самой себе. На следующий раз придумайте новое небольшое поощрение или большой приз по прошествии месяца занятий.

5. Рекорды и достижения

Ведите дневник достижений.

количество занятий в первый месяц и после;

количество подходов, приседаний, отжимании и так далее;

время в планке;

количество новых упражнений. Записывайте в тетрадь:

Пересматривайте этот дневник, и вы почувствуете гордость за саму себя, желание самосовершенствоваться. Можно записывать сброшенные килограммы или потерянные сантиметры в талии, что угодно, главное, чтобы был очевиден результат во времени.

Со временем ставьте новые цели и достигайте их. Кстати, сами цели также можно формулировать в дневнике и ставить галочки, когда цель достигнута.

6. Поддержка близких или профессионалов

Срывы бывают у всех. Можно договориться с тренером или родственниками о том, что когда вам будет нужна поддержка советом, вы бы ее получили. Попросите родных при возникновении нежелания заниматься у вас напомнить о важности спорта, о том, что вы получили благодаря занятиям и чего еще можете достичь. Если вы занимаетесь с тренером, поговорите с ним об этом.

7. Возьмите отпуск

Если уже совсем нет сил на тренировки и настрой упал, возьмите отпуск, но не бросайте спорт. Например, оплатите следующий месяц тренировок, но договоритесь, что он начнется через неделю или две. Внесенные за занятия средства не дадут уйти навсегда, а время отдохнуть у вас будет.