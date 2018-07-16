Как выглядят укусы клопа постельного на теле человека

С постельными клопами сталкивались многие, эти насекомые не только портят мебель, но еще и оставляют зудящие укусы на теле. По симптоматике такой укус очень схож с укусом комара. Клопы могут вызвать не только аллергические реакции, но еще и привести к более серьезным проблемам со здоровьем, если укусов на теле будет слишком много. Стоит узнать подробнее, как выглядит укус клопа на теле человека и как оказать первую помощь.

Признаки укусов клопов

Эти насекомые могут легко прокусить кожу, но обычно они ищут такие места, где укус будет сделать проще.

В первую очередь от клопов страдают маленькие дети и женщины, так как их кожа более нежная и тонкая.

После укуса у человека возникают такие симптомы:

yandex_ad_1 После поражения насекомым на коже появляются целые дорожки из красных точек, за день они могут увеличиться в размере и приобретают более выраженный цвет.

На некоторых участках тела появляется множественная сыпь. По внешнему виду высыпания на теле похожи на аллергическую реакцию.

В области укуса возникает жжение и сильный зуд. При аллергии на слюну насекомого, зуд становится очень сильным, особенно в ночное время суток.

Могут образоваться волдыри небольшого размера, наполненные жидкостью. Постепенно эти волдыри увеличиваются в размере.

Укусы насекомого становятся очень болезненными. Обычно такая реакция возникает в том случае, если у пациента развивается аллергическая реакция.

Слизистые оболочки отекают. Такая реакция является следствием острой аллергии, в этом случае дополнительно из носа появляются прозрачные выделения. Некоторые пострадавшие воспринимают эти симптомы как признаки простуды.

На фото можно посмотреть, как выглядит укус клопа на теле человека. В сложных случаях пациенты сталкиваются с развитием одышки, приступами спазмов в бронхах. Из-за недостатка кислорода происходит потеря сознания. Если человек обнаружит на себе укусы клопов, ему следует как можно быстрее обнаружить насекомых и заняться их уничтожением.

Пораженные участки на теле обрабатываются специальными лекарственными средствами. Расчесывать укусы нельзя, так как можно занести инфекцию в раны, тем самым вызвав осложнения.

yandex_ad_2 Как провести лечение

Чтобы не нанести еще больший вред, очень важно знать, как правильно обработать место укусов. Правильно оказанная помощь, даст возможность избежать появления аллергической реакции, а также исключит риск развития кожной инфекции. Если клопы покусали беременную или кормящую женщину, ей стоит обратиться за помощью к врачу, это же касается и маленьких детей.

Первая помощь при укусах клопов:

рана обрабатывается с помощью мыльного или содового раствора, но можно использовать и спирт;

чтобы устранить припухлость и сильный зуд, на место укуса приложить холод, достаточно просто смочить полотенце холодной водой;

если раны сильно зудят, нужно принять антигистаминный препарат, но такие меры принимают только при склонности к аллергии;

рану обрабатывают специальным гелем от укусов или мазью, которая снимает зуд и жжение;

при развитии аллергической реакции, рекомендуется принимать сорбенты, которые снизят уровень токсинов в организме пострадавшего.

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Какие мази лучше применять

Мы уже рассмотрели на фото, как выглядит укус клопа на теле человека, теперь стоит выяснить, можно ли использовать медикаментозные мази, чтобы устранить сильный зуд и жжение в области укусов.

Такие мази обычно обладают обезболивающим, ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом. Некоторые из них дополнительно обладают антигистаминным действием.

К наиболее популярным и эффективным средствам можно отнести:

Фенистил-гель. Прекрасное средство, которое можно использовать не только от укусов клопов, но и от комаров. Препарат помогает снять основные симптомы, при этом мгновенно снимает зуд и устраняет жжение. Такая мазь может применяться в том случае, если укусов на теле много. Лучше всего использовать средство сразу же после обнаружения укусов.

Псило-бальзам. В основе мази лежит компонент, который помогает быстро устранить образовавшийся отек, а также снимает зуд и острое жжение. При правильном и постоянном использовании средства, можно избавиться от симптомов уже через одни сутки.

Бепантен. Препарат относят к детским средствам, он оказывает заживляющее действие, и эффективно борется с симптомами укусов клопов. Бепантен снимает отечность и устраняет зуд.

Укусы клопа не требуют медицинской помощи, но при их обнаружении нужно сразу же заняться уничтожением паразитов. В тяжелых случаях слюна клопа может привести к анафилактическому шоку и отеку легких.