Защити свою кожу от стресса!

Stress Control — это восемь уникальных ампульных сывороток с шелковистой гелевой текстурой. Состав их при регулярном использовании позволяет восстановить кожу, подвергающуюся стрессовому воздействию, и замедлить процессы увядания кожных покровов. Как именно они работают, нам расскажет Дмитрий Стофорандов, основатель и генеральный директор Teana Laboratories, разработчик косметических рецептур.

“Нейрокосметика — один из самых перспективных трендов в косметологии. Ее суть в мягком воздействии на нервную систему кожи. Это позволяет достигать максимально выраженного положительного результата на фоне ежедневных стрессов и при повышенной чувствительности кожи".

"Наша кожа испытывает стресс, даже когда мы этого не замечаем. Современная реальность такова, что все мы подвержены стресс-факторам: перепадам температуры, загрязнениям окружающей среды, УФ-излучению, повышенному уровню гормона стресса кортизола. Все это приводит к усилению окислительных реакций в клетках, их повреждению и развитию хронического, причем часто бессимптомного воспаления. В результате налицо все признаки преждевременного старения кожи: ухудшается цвет лица, появляются обезвоживание и морщины".

"Нейроактивная косметика — поистине революционная технология преодоления стресса кожи. Один из ключевых ингредиентов серии сывороток Stress Control воздействует на нейромедиаторы кожи, участвующие в ответных реакциях на кортизол, а также регулирует доставку сигнальных молекул через кровеносную систему кожи. Уже через короткий срок применения кожа перестает быть «взрывоопасной» и реагировать воспалениями и раздражениями на малейшее воздействие. Она быстро приобретает спокойный и похорошевший вид".

Для кого эта серия?

Идеальное решение для восстановления кожи на фоне ежедневного стресса, а также после любых травмирующих косметических процедур. Подходит даже очень чувствительной коже.

ДВОЙНОЕ СИЯНИЕ

Сыворотка способна воздействовать на все виды пигментации: возрастные пигментные пятна, последствия чрезмерной инсоляции, темные круги под глазами и другие. Уменьшается воспалительная реакция кожи в ответ на любые раздражители, обеспечивается защита от фотостарения. Кожа становится мягкой и сияющей.

МОЛОЧНЫЙ РАЦИОН

Содержит рекордную дозу молочных протеинов, витаминов, минералов и жирных кислот — для быстрого восстановления сухой и чувствительной кожи. Реактивность кожи в ответ на внешние раздражители снижается: уходят покраснение, раздражение, расширение сосудов. Восполняется дефицит липидов, уменьшается сухость и шелушение. Обеспечивается непрерывное увлажнение кожи в течение всего дня. Укрепляется ее защитный барьер.

ОЛЕОСЫВОРОТКА

Сыворотка разработана специально для пролонгированного увлажнения и регенерации сухой и очень сухой кожи. Это эффективный выбор для избавления от неглубоких морщин, повышения упругости и эластичности. Комплекс жирных кислот и витамин F наилучшим образом воздействуют на зрелую кожу при регулярном применении.

ТЕРМОЭФФЕКТ

Оригинальная формула с экстрактом гвоздики, имбирем и корицей способствует усилению микроциркуляции и мягкому разогреву кожи без раздражения. Сыворотка ускоряет процесс обновления клеток кожи, повышает ее тонус, очищает поры. Сглаживает рубцы и мелкие дефекты. Рекомендуется наносить термосыворотку перед масками, в том числе альгинатными, чисткой лица, массажем и аппаратными методами ухода за кожей лица. Значительно повышает качество и эффективность процедуры.

СУПЕРФУД

Активная питательная сыворотка с экстрактами из мякоти экзотических фруктов и ягод — настоящее витаминное изобилие для кожи. Помогает добиться здорового цвета лица, разгладить мелкие морщинки и рельеф. При курсовом применении — эффект биоревитализации: сухая кожа увлажняется, жирная перестает блестеть, дефекты становятся менее заметными.

ОВОЩНОЙ ДЕТОКС

Революционное решение для детоксикации и питания кожи. Ежедневный стресс оборачивается ухудшением цвета лица, шелушением, излишками себума, обезвоживанием. Сыворотка моментально наполняет кожу витаминами, оказывает лимфодренажный эффект. Повышается упругость и эластичность, уменьшаются отеки нижних и верхних век, замедляются процессы биологического старения кожи.

SPA-КОМФОРТ

Сыворотка с высоким содержанием морских солей помогает поврежденным клеткам кожи быстрее регенерировать, оптимизируя свои функции. Комплекс морских водорослей повышает синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена, оказывая увлажняющее и омолаживающее действие.

ЯГОДНЫЙ ПИЛИНГ-УХОД

Мягкий эффект пилинга, который не нужно смывать, и уход — в одной формуле. Благодаря фруктовым кислотам сыворотка оказывает щадящее отшелушивающее действие. Теперь кожа ровная и гладкая, а ее тон идеальный. Витамины, минералы, биофлаваноиды из натуральных ягод — быстро устраняют признаки усталости и омолаживают кожу изнутри.