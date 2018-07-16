Кардио тренировки продлевают жизнь!

Если бы вы знали, что посвящая больше времени кардио, ваша жизнь продлится, стали бы вы тренироваться больше?

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, что физические упражнения на выносливость могут помочь держать наши теломеры в такте.

Теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом наших ДНК, от которых зависит наша молодость. Для того чтобы подчеркнуть значимость этого исследования, нужно отметить, что стресс и болезни влияют на разрушение структуры теломеров, а значит и на скорость старения. Таким образом, необходимо найти способы, чтобы сохранить длину наших теломеров, что даст нам больше шансов прожить долгую жизнь.

Для того, чтобы доказать, что физические упражнения продлевают годы нашей жизни, исследовательская группа отобрала десять здоровых и молодых добровольцев, которые занимались в течение 45 минут.

Они обнаружили, что количество теломер транскриптов (которые контролируют теломеры) увеличилось после тренировки. Результаты эксперимента также подтверждают недавние теории того, что упражнения и диеты (другое потенциальное влияние на теломеры) может приостановить или уменьшить последствия старения.

Если вы заинтересованы в том, чтобы жить дольше, добавьте больше выносливости к вашей обычной тренировке. Упражнения на выносливость включает в себя все кардио — от плавания до танцев на интенсивном уровне в течение длительного периода времени.

Физические упражнения воздействуют практически на все: от кровотока нашего мозга до когнитивного функционирования. На самом деле, исследования показывают, что специфические кардио усиливают определенные психические функции. Например, бальные танцы помогают с памятью, или Tai Chi может помочь решению проблем.

Не обязательно иметь дома беговую дорожку, чтобы эффективно заниматься кардио дома! Наш комплекс взрывных упражнений поможет попрощаться с лишними килограммами, сделать тело стройным и рельефным.

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