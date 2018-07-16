Ещё
Легендарное упражнение БЕРПИ: сжигание рекордного количества калорий!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легендарное упражнение БЕРПИ: сжигание рекордного количества калорий! 

Карельские вести 45 минут назад
Ничего сверхъестественного и сложного.
Те наши читатели, которые покупают фитнес-журналы и читают блоги по фитнесу, уже привыкли там и тут видеть это странное слово — «бёрпи» (иногда его еще переводят как бурпи).
Что под ним скрывается и насколько это упражнение эффективно?
Разбираемся здесь и сейчас. После этой статьи мы гарантируем, что вы отложите ноутбук в сторонку и сделаете несколько берпи!
Содержание
Берпи
Техника упражнения Берпи
Упражнение берпи с дополнительной нагрузкой
Упражнение берпи на практике
Преимущества берпи
Берпи
Берпи (burpee) прекрасно своей простотой и прямолинейностью. Ничего сверхъестественного и сложного, легко заучить, легко повторить, выполнять можно где только хотите.
Отвечая на вопрос, какое конкретно влияние берпи оказывает на организм, необходимо отметить, что во время тренировок необходимую нагрузку получают все суставы и мышцы. Вы буквально почувствуете, что изнеможены, уже после нескольких подходов. Сильнее всего работают мышцы верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, а также икроножные и ягодичные мышцы.
Однако главной причиной популярности упражнений берпи является возможность сжигания рекордного количества калорий и значительное увеличение выносливости. К тому же берпи можно использовать как эффективный интервальный кардиотренинг: просто делайте двухминутные паузы после каждого подхода из 30 секунд берпи.
Техника упражнения Берпи
Все очень просто — следите за гифкой:
Присесть, упершись руками в пол — исходное положение.
В прыжке совершить перемещение ноги назад и принять позицию для отжимания.
Тут же вернуть ноги в исходное положение.
Из исходного положения подпрыгнуть, как можно выше.
Выполнять вышеприведенную последовательность действий необходимо как можно быстрее. Всего несколько минут таких тренировок докажут, что нагрузка с собственным весом — это очень и очень эффективно!
Упражнение берпи с дополнительной нагрузкой
Организм имеет подлое свойство привыкать к нагрузке. Как этого избежать? Вовремя усложнить упражнение!
С классическим отжиманием. Во время упора лежа выполняются отжимания.
С отжиманием волной. Во время упора лежа выполняется отжимание волной.
С подтягиванием. Во время прыжка необходимо ухватиться за турник и подтянуться.
С бегом на месте. Во время бега на месте, с заданной периодичностью необходимо выполнять берпи.
Упражнение берпи на практике
Современные специалисты разработали несколько комплексов берпи для людей с различными уровнями подготовки:
Для новичков. Выполняются двухминутные раунды в четыре приема, с отдыхом продолжительностью не более одной минуты между каждым приемом.
Средний уровень. Выполняются двухминутные раунды в шесть приемов, с отдыхом продолжительностью в одну минуту.
Высокий уровень. Выполняются трехминутные раунды в шесть приемов, с одной минутой отдыха между ними.
Режим для самых опытных. Выполняется в точном соответствии с высоким уровнем, уменьшается лишь время отдыха — до тридцати секунд.
Преимущества берпи
1. Сила. Берпи тренирует сразу все мышцы, делая тело человека намного сильнее. Каждое упражнение дает огромную нагрузку на руки, ноги, бедра и пресс, приводя все эти части тела в идеальное состояние.
2. Сжигание жира. Во время выполнения берпи напрягается все тело. Более того, оно относится к упражнениям повышенной интенсивности, благодаря чему происходит процесс более эффективного сжигания жира. Согласно проведенным исследованиям, берпи сжигает на 50% больше жира, чем любые силовые тренировки. Кроме того, оно в значительной мере ускоряют метаболизм, который повышает эффективность ежедневного сжигания калорий. Именно поэтому — это прекрасный вариант для тех, кому необходимо сбросить лишний вес.
3. Поддержание формы. Большинство людей проводят огромное количество времени в спортзале. Это необходимо им для того, что бы привести свое тело в идеальную форму. Бесспорно, выглядит это не плохо, но толк от таких мускул не велик, когда избыточный вес на лицо. Упражнение берпи — это самое эффективное упражнение для избавления избыточного веса, а также развития выносливости и энергии, которые так необходимы для преодоления различных препятствий.
4. Экономность. Для того, чтобы регулярно выполнять упражнения берпи нет необходимости платить за тренажерный зал, бассейн или личного инструктора. Все, что необходимо — это тело, ровная поверхность и конечно же огромное желание.
5. Отсутствие ограничений. Берпи можно выполнять где угодно — дома, в спортзале, в парке или в любом другом месте.
6. Анаэробная производительность. Берпи повышают анаэробную производительность организма и выносливость. В результате регулярных берпи вы увеличите собственный объем легких, улучшите работу сердца, станете быстрее и сильнее.
Если есть желание сбросить лишние килограммы и при этом поддерживать себя в прекрасной форме, берпи — отличный вариант. Никаких затрат, минимум потраченного времени, умеренные тренировки за самое короткое время способны подарить стройное тело и невероятно здоровый внешний вид.
Карельские вести: последние новости
Кардио тренировки продлевают жизнь! Как убрать живот? Упражнения на пресс. Топовый комплекс упражнений для пресса стоя!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписчики Галкина раскритиковали его обед8
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Новости партнеров
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение