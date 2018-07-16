Планка-воркаут упражнение для всех групп мышц

А сколько ты можешь стоять в планке? Давай проверим твои способности пройдя по этим упражнениям!

Нет ничего проще, чем планка. И нет ничего сложнее этого упражнения, когда стрелка секундомера подбирается к рекордной отметке. Новый комплекс упражнений, с которым мы хотим вас познакомить, основан именно на этих свойствах планки.

Содержание

Планка-воркаут

Как долго необходимо выполнять каждое упражнение?

Сколько раз нужно повторять этот комплекс?

Что, если у меня не получается одно из упражнений?

Можно ли менять порядок выполнения упражнений?

Как часто нужно выполнять комплекс?

Планка-воркаут

Каждый человек знает, что для того, чтобы обладать красивым и сильным прессом, необходимо выполнять подъёмы корпуса в положении лёжа. Однако действительно ли это является самым эффективным упражнением для мышц пресса?

Ответ — нет. На самом деле это упражнение сосредоточено только на небольшом участке мышц и может привести к проблемам со спиной. Гораздо более мощным и безопасным способом для проработки мышц корпуса (почти всех, а не только брюшного пресса) является планка.

Планка — это универсальное упражнение, которое оказывает воздействие на следующие группы мышцы:

прямая мышца живота;

внутренняя и внешняя косые мышцы живота;

поперечная мышца живота;

мышцы ног;

мышцы спины;

ягодицы.

Планку можно выполнять практически в любом месте, и для этого не требуется никакого оборудования. Вы можете повышать нагрузку простым увеличением времени или количества повторов, что делает планку идеальным упражнением как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Не стоит также забывать, что планка является одним из самых безопасных упражнений. Её можно разнообразить различными вариантами выполнения и даже составить из них целую тренировку! Ниже вы можете просмотреть видео, демонстрирующее один из таких комплексов.

Этот комплекс упражнений чрезвычайно простой и практически не требует каких-либо дополнительных описаний. Но, чтобы наверняка снять все потенциальные вопросы, хотим уточнить для вас несколько важных моментов.

Как долго необходимо выполнять каждое упражнение?

Так долго, как вы хотите! Прелесть планки заключается в том, что даже за короткое время вы можете отлично проработать все мышцы. Разумеется, чем дольше выполнять каждое упражнение, тем больше будет нагрузка, так что длительность каждого упражнения зависит только от вашего желания и самочувствия.

Сколько раз нужно повторять этот комплекс?

Начните с одного раза, но в дальнейшем вы можете повторить все упражнения два или даже три раза. При выполнении этого комплекса практически невозможно получить травму, так что вам не о чём беспокоиться.

Что, если у меня не получается одно из упражнений?

Такое часто случается с начинающими, которым трудно удерживать равновесие. Просто пропустите проблемную планку и переходите к следующей. Со временем вы сможете выполнять весь комплекс без исключений.

Можно ли менять порядок выполнения упражнений?

А вот этого делать не следует. Упражнения в этом комплексе подобраны по принципу «от простого к сложному», поэтому нарушение последовательности их выполнения только создаст вам дополнительные трудности.

Как часто нужно выполнять комплекс?

Следует помнить, что эти упражнения хотя и затрагивают многие группы мышц, но далеко не все. Поэтому рекомендуем использовать комплекс в качестве дополнения к вашим основным тренировкам. Желательно перед занятием хорошо разогреться, например совершить пробежку.

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