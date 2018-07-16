6 средств против утренней тревожности

Психологическое состояние нельзя пускать на самотек, им нужно грамотно управлять. Если каждое утро начинается не с улыбки, а с гнетущего ощущения тревоги, то беспокойство внутри останется на целый день. Есть несколько способов сделать свое утро по-настоящему добрым.

Пересмотри свои привычки

Состояние человека по утрам зависит от качества его сна, при постоянном недосыпе утренняя тревожность быстро перерастает в сильную раздражительность, проблемы с памятью, боли в голове, нервные срывы. Правильные привычки здорового человека относительно сна должны включать в себя:

Отход ко сну и пробуждение в одно и то же время;

Кровать должна использоваться по назначению, только для сна и для секса;

Перед сном спальня должна быть хорошо проветренной, прохладной и затемненной;

За два часа до сна нельзя пить кофе, за час до сна — пользоваться гаджетами и смотреть телевизор;

Приветствуется успокаивающее занятие перед сном — горячая ванна, чтение, прослушивание спокойной музыки.

После применения этих рекомендаций качество сна должно нормализоваться, если расстройства сна останутся, значит, необходимо обратиться ко врачу. Следующие рекомендации помогут начинать каждое утро в хорошем настроении.

Расслабляющие упражнения

Выполнение расслабляющего комплекса займет не более 10 минут, после него ты почувствуешь себя одновременно спокойным и сосредоточенным. В таком состоянии все рабочие задачи будут выполняться с небывалой легкостью. В утренний комплекс обязательно должна войти дыхательная гимнастика и подконтрольное расслабление мышц, для выполнения последнего нужно поочередно расслаблять все части тела, начиная от глаз и заканчивая пальцами ног. Утренние упражнения можно завершить медитацией, она поможет перейти от концентрации внутри себя на внешние события.

Прохладный душ Этот метод избавления от стресса используется людьми с незапамятных времен, холодная вода помогает избавиться от стресса и повысить концентрацию внимания. Прохладный душ не только снимет тревожность, но и окажет противовоспалительный эффект, при регулярном приеме — приведет кожу в тонус.

Для того, чтобы вода не казалась слишком холодной, нужно постоять несколько минут под теплой водой, затем снизить температуру и провести две минуты под прохладной.

Чашка чая Утром можно себе позволить любой чай — черный, зеленый или травяной, главное — выпить его в комфортный условиях, без спешки и суеты. Чай должен быть очень вкусным, чтобы ты наслаждался каждым глотком, такие приятные эмоции настроят на позитивный и успешный день.

Прогулка на свежем воздухе

Для улучшения психологического состояния по утрам поможет как вечерняя, так и утренняя прогулка. Назначение прогулки заключается в смене привычных декораций и возможности подышать свежим воздухом. В хорошую погоду можно задержаться и посидеть некоторое время в парке или в другом красивом месте, разглядывая все, что находится вокруг.

Программирование себя на позитив

Каждый человек может подобрать несколько положительных фраз, которые будут настраивать на позитив именно его. Если повторить эти фразы несколько раз, то ты почувствуешь мощную поддержку, которая идет изнутри тебя самого. Фразы нужно подбирать так, чтобы они воодушевляли и много для тебя значили.

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Каждый из этих способов сам по себе является мощным средством для преодоления утренней тревоги, но при их сочетании проблема решается гораздо быстрее. Если использовать их каждый день, то ты научишься управлять своим психологическим состоянием и подавлять стресс без лекарственных препаратов.

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