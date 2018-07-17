Минутная радость: в Японии набирает популярность услуга увеличения груди на сутки 

В последнее время все более популярной становится услуга временного увеличения груди, которая не нуждается в серьезном хирургическом вмешательстве. Особенность операции заключается в том, что спустя сутки грудь приобретает естественный размер. В Японии экстренное увеличение груди начали делать с 2012 года, а спустя годы все больше женщин стали прибегать к такому виду пластической хирургии. Всего за полчаса девушка может получить желаемый объем груди, что будет стоить около 50 долларов. Этой услугой пользуются преимущественно те дамы, которые не хотят ложиться под нож, но желают изменить свою фигуру. Услуга однодневного увеличения груди получила наименование Cinderella Breast Augmentation и проводится в клинике на просторах Токио. При помощи инъекций можно увеличить грудь на полтора размера, но уже на следующий день полученный объем сам по себе исчезнет. Некоторые женщины прибегают к такому виду пластики, чтобы протестировать новую грудь без хирургического вмешательства. В последнее время все больше пациентов прибегают к увеличению груди или подумывают об этом, поэтому новая услуга становится все популярнее. Вместо силикона и разного рода имплантов в область груди пациенток вводят безопасный физраствор Рингера. Это вещество состоит из молочной кислоты, воды и, кроме того, электролитов, поэтому очень напоминает состав некоторых телесных жидкостей человека. Часто это средство задействовано в ходе лечения от обезвоживания и потери крови. Раствор вводится в грудь порядка 20 минут, и еще сутки после этого молочные железы девушки выглядят упругими и пышными, пока организм переваривает полученную жидкость. Чтобы продлить эффект, эксперты рекомендуют отказаться от жидкой пищи и не заниматься спортом, поскольку это стимулирует всасывание раствора. Публика уверена, что услугой дневного увеличения груди пользуются многие голливудские звезды, которым нужно показать пышную грудь на мероприятиях. Звезды никогда не рассказывают о подобном опыте, но эксперты отмечают, что скачки объема груди четко видны у Майли Сайрус или, к примеру, Кендалл Дженнер. Сам раствор не вызывает осложнений, однако опасность такого рода вмешательства состоит в том, что кожу прокалывают крупной иглой. Есть риск возникновения кровотечения, а также после процедуры нередко образовываются синяки и гематомы внутри молочных желез. Кроме того, все еще научный мир не имеет клинически доказанного воздействия вышеупомянутого раствора непосредственно на клетки груди.