Фитнес модель Грег Плитт: тренировки и питание

Грег Плитт — профессиональный актер, фитнес модель и атлет. Спортсмен активно распространял идею здорового образа жизни, и помогал тренироваться начинающим бодибилдерам. В возрасте 37 лет Грег погиб в результате несчастного случая. Но его комплекс о том, как стать фитнес моделью мужчине, до сих пор считается одним из самых результативных.

Становление спортсмена

Грег Плитт не всегда был знаменитым спортсменом. Атлет является выходцем из обычной американской семьи. В школьные годы Грег начал уделять внимание спорту, занимаясь футболом, борьбой, гольфом. По окончанию школы Плитт отправился в военную академию, где пробыл 5 лет.

Завершив обучение, Грег приступает к интенсивным тренировкам. Спортсмен разработал собственную фитнес программу, известную под названием MFT28. Ее эффективность атлет доказал на своем примере.

После этого Грег получает приглашения на работу персональным тренером. Вскоре он занимает первое место в рейтинге спортсменов года. Атлет набирает популярность в качестве фитнес модели. Фото Грега попадали на обложку знаменитых журналов более 200 раз.

Плитт снимался в рекламах, фильмах, видеороликах. В 2015 году во время съемок очередного рекламного ролика спортсмен погиб, попав под поезд. Многие бодибилдеры и сейчас уверены, что комплекс тренировок, изобретенный Грегом Плиттом, — лучшая спортивная программа по развитию мускулатуры и набору мышечной массы.

Программа силовых упражнений

Тренировки Грега Плитта представлены пятидневной программой упражнений.

Каждый день отведен для проработки определенной группы мышц.

Спортсмен предпочитал заниматься с понедельника по пятницу. В зависимости от дня недели Грег тренировал:

грудные мышцы — понедельник;

мышцы спины — вторник;

плечи — среда;

руки — четверг;

ноги — пятница.

По окончанию каждой тренировки спортсмен выделял 10-15 минут для прокачки пресса. Согласно программе Грега, тренировка брюшных мышц должна включать только одно упражнение в сутки. На следующий день пресс прокачивается другими нагрузками с выполнением максимального числа повторений. Сам атлет делал до 50 действий в одном подходе.

Программа Грега не предполагает выходных дней. По словам спортсмена, в течение пятидневного цикла нагружается только одна группа мышц, на восстановление которой отводится 4 дня. Необходимость в отдыхе отсутствует. Следующий цикл проводится после завершения предыдущего. Если первый круг тренировок заканчивается в пятницу, второй начинается в субботу.

Несмотря на это, спортсмен неоднократно признавался, что он не придерживается строгого выполнения программы. Из-за напряженного образа жизни, у атлета не всегда было время на тренировки, поэтому как минимум один день в неделю проходил без упражнений.

Фитнес модель: тренировка

Грег Плитт предпочитал заниматься в 5:30 утра. Спортсмен объяснял это напряженным графиком, не оставляющим другого времени на тренировки. По словам атлета, поначалу организм испытывал шок. Спустя несколько недель у Грега выработалась привычкам, и он начал получать удовольствие от утренних нагрузок. Спортсмен отметил комплекс преимуществ, возникающих при регулярных тренировках в утреннее время:

увеличение скорости и активности;

формирование устойчивой психики;

повышение внимательности.

У Грега отсутствовал четкий комплекс выполняемых упражнений. Атлет объяснял, что такой подход к тренировкам более результативен. Мышцы не успевают привыкнуть к упражнениям, и постоянно испытывают стресс. Во время каждого занятия мышечные ткани подвергаются новым нагрузкам, благодаря чему развиваются быстрее.

Грег не составлял список выполняемых упражнений. Мужчина выбирал определенную группу мышц, после чего максимально ее нагружал. Атлет не ограничивался отдельными упражнениями, количеством подходов и повторений. Главное условие постоянного развития мускулатуры — не позволять телу войти в привычную колею. Решение описанной задачи — сделать тренировку максимально хаотичной.

Кардио

Грег Плитт считал, что полноценный эффект возможен только при совмещении силовых упражнений с кардио. В программе спортсмена для этой цели предполагается занятие плаванием. Указанный вид спорта имеет комплекс плюсов:

развитие выносливости;

растягивание мышечных тканей;

расслабление тела.

Подходящее время для кардио — вечер после ужина. Этот способ помогает сжечь калории, полученные во время приема пищи, исключив накопление жировых отложений. При отсутствии возможности заниматься плаванием, для кардио подходят езда на велосипеде и бег. Рекомендуемое количество тренировок — 3 раза в неделю. Длительность одного занятия — 45 минут.

Питание

По мнению Грега Плитта, стать фитнес моделью мужчина не может без сбалансированного питания. Рацион спортсмена основывался на белковой диете. Атлет минимизировал содержание углеводов и жиров в рационе, повысив объем белков.

Дневная норма чистого белка рассчитывается в зависимости от веса. При 88,5 килограммах Грег употреблял 300 грамм чистого белка в сутки. Для получения указанной нормы спортсмен использовал диетические продукты и протеиновые коктейли.

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Рациона Грега состоял из:

мяса;

рыбы;

птицы;

молочных продуктов;

овощей.

Главное условие — здоровое питание. По этой причине спортсмен исключил из диеты обработанные продукты и пищу быстрого приготовления в упаковках. За 30 минут до сна — обязательный прием протеинового коктейля с целью ускорения процесса восстановления организма.

Мотивация

Грег Плит получил широкую известность благодаря съемкам мотивирующих роликов. Спортсмен считал, что человек должен постоянно развиваться физически, морально, интеллектуально. Видеозаписи с мотивацией Грега Плитта пользуются большой популярностью даже после смерти атлета.

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