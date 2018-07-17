Что такое кроссфит и с чем его едят?

Кроссфит — система тренировок с высокой интенсивностью и постоянно меняющимися видами нагрузки, базу которой представляют гимнастические элементы, кардио-тренинг, упражнения из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и бодибилдинга, плиометрики и других видов фитнеса. Crossfit происходит от двух английских слов: cross — пересекаться, скрещивать, форсировать и fit — сокращение от fitness. Получается, что crossfit — это скрещенный интенсивный фитнес.

Согласно википедии, Грег Глассман и Лорен Дженаи основали одноименную торговую марку в 2000 году.

Разновидности тренинга

Кроссфит многофункционален, он развивает силу, тренирует выносливость, строит атлетичное телосложение.

Тренировки в более мягком варианте применимы ко всем группам людей: беременным, детям, пожилым.

В первую очередь, данное направление служит для увеличения силовых показателей устойчивости организма к разным видам нагрузок. CrossFit Inc., родоначальники этой системы фитнеса, дают определение кроссфиту как непрерывно чередующимся, разнообразным по характеру нагрузкам, совершаемым в высоком темпе в разных временных промежутках и модальных доменах.

Кроссфит представляет собой комплекс упражнений, который длится 15-60 минут, сочетающий несколько разных по типу нагрузок и включающий в работу в той или иной степени каждую группу мышц. Эта система призвана совершенствовать тело во всех направлениях.

Основными являются три сета: тренировка сердечно-сосудистой системы, гимнастические упражнения, упражнения со свободными весами.

Главная цель

Кроссфит — спорт, направленный, как и любой другой фитнес, на наиболее эффективную и качественную проработку тела, однако задачей №1 он ставит создание супер-человека, одинаково хорошо развившего в себе силу, ловкость, выносливость, баланс. Поэтому тренировки часто применяются в профессиональной подготовке пожарных, сотрудников силовых структур и правоохранительных органов , а также людей, чьи специальности требуют физической подготовленности.

Отрицательные и положительные стороны кроссфита

Кроссфит слишком хорош, чтобы не иметь недостатков. И все же, какие именно в нем плюсы?

Положительное влияние кроссфита

Функциональные тренировки влияют на все системы организма. Благодаря аэробной нагрузке улучшается состояние сердца и сосудов, растет выносливость, ускоряется метаболизм. Гимнастика улучшает координацию и пластичность. Тяжелоатлетические упражнения сделают вас сильнее и немного увеличат мышцы, но не как в бодибилдинге. Система тренировок кроссфит позволит улучшить самочувствие, сон, укрепит мышцы и сухожилия, избавит от болей.

Отдельно к позитивным сторонам тренировок относятся:

Невероятное разнообразие упражнений с разной степенью интенсивности, которые не дадут скучать.

Групповые занятия привносят элемент азарта, так как разжигает желание обогнать и перегнать товарищей по спортзалу. Занятия кроссфитом сделают вас настоящим универсальным бойцом! Пробежать километр, на скорость почистить картошку, поволочь за собой огромное колесо и потом снова пробежать километр — делов-то!

Отрицательные стороны кроссфита

Важно не переусердствовать, и вот почему:

Есть мнение, что сердце получает слишком объемную нагрузку при занятиях кроссфитом. Избежать рисков можно, если соблюдать порядок тренировок и отдыха, не забывать про период восстановления.

Травмоопасность обусловлена работой с отягощениями и быстротой выполнения многих движений. В любом активном спорте нужно соблюдать технику упражнений и тщательно подбирать рабочий вес, чтобы не получить травму.

Быть ловким, сильным, умелым не получится на 100%. Вы не сможете бежать лучше марафонца или жать наравне с лифтером. Многофункциональность данной системы имеет свою цену: в каждой дисциплине у вас будут очень хорошие результаты, но, увы, не первоклассные.

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Система тренировок кроссфит

Чего ожидать от кроссфит программы? Речь пойдет о трех главных составляющих функционального тренинга — аэробной части, упражнениях с собственным весом тела (гимнастике), тяжелой атлетике. Какую цель преследует каждая из них?

Аэробный компонент, который еще называют метаболическим, улучшает способность организма продолжительное время работать при низких нагрузках.

Кардио упражнения направлены на тренировку сердца и стимулируют рост выносливости. Вследствие нагрузок учащается сердцебиение и пульс, улучшается кровообращение. К ним относятся: бег в разном темпе, плавание, езда на велосипеде, лыжи.

Правильно выстроенная программа кардиотренировок способствует:

Жиросжиганию и ускорению метаболизма, что в сочетании с силовой частью программы позволяет сделать и атлетам, и худеющим тело своей мечты.

Увеличению жизненной емкости легких, более эффективному расходу кислорода.

Укреплению сердца, что в свою очередь улучшает кровоток, доставляя таким образом кислород в самые отдаленные уголки тела.

Кардио вместе с другими видами нагрузок снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы помогает привести в норму артериальное давление.

Гимнастика

Упражнения этой части тренировки по кроссфиту выполняются при использовании веса собственного тела. Они хорошо развивают:

Пластичность мышц и сухожилий.

Координацию движений.

Чувство равновесия.

Двигательные рецепторы.

К тому же комплекс помогает улучшить композицию тела. Упражнения гимнастического сета, часто выполняются на снарядах: кольцах, брусьях, перекладине или турнике, канате, при помощи которых значительно укрепляются мышцы верхней части тела, а также мускулатура брюшного пресса. Помогая удерживать равновесие, в статическом режиме работают и мышцы-стабилизаторы.

Тяжелая атлетика

Кроссфит не обходится без вейтлифтинга (Weight — вес, lift — тянуть). Это спорт, основой которого являются упражнения, использующие свободные веса, по-другому его еще называют тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом. Базой вейтлифтинга являются рывки и толчки с отягощением — штангами, гантелями, гирями и другими похожими снарядами.

Тренировки со свободным весом увеличивают:

Силовые показатели.

Мышечную массу.

Предельную концентрацию.

Формируют координационные навыки.

Основные ошибки при занятиях кроссфитом и как их избежать

Упражнения с тяжелыми весами при неправильном выполнении и с неверно подобранным рабочим весом ведут к травмам, в том числе из-за этого кроссфит считается травмоопасным видом спорта. В процессе тренировки необходимо следить за техникой упражнений, следовать программе, а лучше воспользоваться помощью тренера на первых порах.

Даже если человек разобрался с понятием кроссфита и понимает, как строить тренировочный процесс, крайне важно в начале пути пользоваться уже готовыми программами тренировок, либо составить их с профессиональным тренером. Специалист подберет упражнения, исходя из индивидуальных возможностей организма, предупредит ненужные перегрузки и травмы.

Многие начинающие спортсмены думают, что кроссфит — это бесконечно сменяющие друг друга сеты аэробики, работы с отягощениями, гимнастики, и снова кардио тренинга. Однако ненорминованная нагрузка ведет к целому спектру проблем.

Спортсмены достигают фазы плато — т.е. адаптации организма к одинаковым физическим нагрузкам. Следствием является прекращение роста мышц и качественных показателей. Бывалые атлеты чередуют упражнения, а интенсивность, уровень сложности и вес отягощений повышают постепенно.

Травмы легко получить неподготовленным людям, часто они спровоцированы спешкой и невнимательностью. Желая поспевать за другими тренирующимися, человек не соблюдает технику упражнений, а резкие и быстрые движения повышают риск в разы. Опасность физических повреждений возрастает при усталости, нарушении координации движений. Иногда неудобная одежда и обувь могут стать причиной травмы.

Возникают признаки перетренированности. В погоне за результатом атлеты забывают о режиме восстановления во время тренировки и после нее — хороший отдых и здоровый сон никто не отменял. Избежать перегрузки просто: между сетами нужно делать пятиминутные перерывы с низкой интенсивностью, устраивать свободные от занятий дни.

Чемпионат по кроссфиту

Направление родилось в 2000 году, а уже в 2007 году прошел первый чемпионат — Crossfit Games. Программа соревнований по кроссфиту имеет свои особенности:

О дисциплинах, которые участвуют в ней, становится известно за несколько часов до соревнований.

Программа может включать неожиданные элементы, к примеру, плавание в непогоду.

С 2011 года Игры Кроссфит стали проводиться сначала на онлайн этапе для всех желающих, в результате лучших в своем регионе спортсменов приглашают на зональные соревнования побороться за звание самого подготовленного атлета.

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