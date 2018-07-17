10 последствий отказа от углеводов

Как и в какую сторону трансформируются ваши тело и психика, если на продолжительное время отказаться от употребления углеводов?

Многие диеты предлагают существенно ограничить употребление углеводов — а то и вовсе исключить их из ежедневного рациона. Следует признать, что подобные диеты действительно работают, но какой ценой? Что будет происходить с телом на физиологическом, химическом и гормональном уровне и как это будет влиять на эмоциональное состояние, если углеводы перестанут поступать в организм с пищей? Последствия могут быть очень неприятными — от мучительной головной боли до серьезного гормонального сбоя.

Непрекращающаяся головная боль

Голова может начать болеть уже на исходе первого дня без углеводов. Это очень предсказуемый негативный эффект многих белковых диет, особенно если раньше вы были любителем сладкого и мучного.

Все системы организма привыкли, что энергия к ним поступает из углеводов, которые очень быстро расщепляются до глюкозы. Когда привычный источник вдруг исчезает, организм переключается на жир для получения жизненных сил — именно на этом основан механизм похудения при отказе от сладостей, овощей и фруктов. Но на перестройку всех систем уйдет какое-то время, поэтому головная боль и головокружения станут постоянными спутниками на несколько дней, а то и недель.

Усталость

По этой же причине — отсутствие быстрого и простого источника энергии — вы будете ощущать себя уставшим прямо с утра, просыпаться будет довольно сложно, а двигаться особо не захочется. При недостаточном поступлении в организм глюкозы он переходит в энергосберегающий режим, так что все силы тратятся на процессы жизнеобеспечения. Это дыхание и поддержание нормальной работы сердца.

Перепады настроения

Отсутствие углеводов скорее всего сделает вас не самым приятным собеседником на свете: ваше настроение будет резко меняться. Причина очень проста. Именно от поступления глюкозы — в частности, из шоколада и некоторых фруктов — зависит уровень гормона радости, серотонина. Раздражительность и нервозность — еще не самое страшное, что возникает в таком случае. Известны случаи, когда низкоуглеводные диеты приводили к настоящим и серьезным депрессиям.

Сбои в пищеварении

Довольно быстро после отказа от углеводов могут возникнуть и неприятности с пищеварением: вздутие живота или запоры. Такое возможно из-за обезвоживания организма, вызванного недостаточным количеством не только углеводов. но и клетчатки. Она содержится в овощах, фруктах и крупах, которые отныне для вас запретны. Решение проблем с пищеварением может быть простым: нужно есть побольше свежих овощей или салатных листьев.

При возникновении противоположного эффекта низкоуглеводной диеты — диареи — решение оказывается более кардинальным. Нужно либо вернуться обратно к сбалансированному питанию, либо обратиться за помощью к специалисту — возможно, что это заболевание никак не связано с вашими диетами, но ставить диагноз должен все же врач.

Низкая способность к концентрации

Любые повседневные дела будут отнимать у вас немного больше времени: и дома, и на работе вам наверняка будет сложнее обычного концентрировать свое внимание. Таким образом мозг компенсирует недостаток энергии. Для избавления от рассеянности нужно принимать витаминные комплексы или хотя бы побольше отдыхать, если вы твердо намерены продолжать худеть без углеводов.

Обезвоживание

Углеводы известны своей способностью задерживать воду в клетках организма. По этой причине их резкое сокращение приводит к очень быстрому эффекту — несколько килограммов теряются как по волшебству. Ничего магического в этом, конечно, нет — уходит жидкость из организма, в то время как жир на этой стадии похудения чаще всего остается на месте.

Низкоуглеводная диета, как правило, приводит к тому, что в целом внешний вид улучшается, а тело становится более рельефным. Но этот эффект оказывается недолгим: всегда есть риск потерять слишком много воды, что негативно отразится на здоровье в перспективе. Могут начать выпадать волосы, портиться кожа, да и головные боли при обезвоживании обычно усиливаются.

Чувство голода

Как только организм «поймет», что источник углеводов потерян для него надолго, он перейдет к активным действиям по требованию энергии. Ваше тело постоянно будет хотеть есть, а любой запах или вид еды будет вызывать непреодолимое желание сжевать хоть что-нибудь. На фоне недостаточного уровня серотонина такой человек может быть совершенно невыносим для окружающих, так что лучше предупредить их заранее.

Смена пищевых привычек

Как только организм привыкнет к отсутствию быстрых углеводов — в первую очередь это сахар и все, что с ним связано, — начнут по-другому работать рецепторы. Вы вдруг обнаружите, что молоко или некоторые фрукты — сладкие. Хорошая новость заключается в том, что чем дольше вы отказываетесь от конфет и тортов, тем проще вам это будет продолжать делать. А через какое-то время вы и вовсе не сможете пить, к примеру, сладкий чай с привычным когда-то количеством ложек сахара. Вам будет казаться такое питье приторно сладким.

Снижение веса

Рано или поздно весы начнут показывать цифры, которые, скорее всего, вас порадуют. Отказ от углеводов приведет к тому, что снизится общая калорийность потребляемого вами за сутки — в первую очередь за счет все тех же тортов, пирожных и конфет. Второе — изменится сам механизм метаболизма, так что поступившие калории будут распределяться иначе, а часть энергии неизбежно будет добываться из запасов подкожного жира.

Гормональные изменения

Гормональные изменения могут быть разными — от незначительных до существенных. За синтез различных гормонов в организме отчасти ответственны те продукты, которые мы едим.