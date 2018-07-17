Как похудеть, ничего для этого не делая: 6 простых правил

Чтобы худеть каждый день и не набирать вес снова, не надо держать жестких диет или переселяться жить в тренажерный зал — достаточно просто чуть-чуть изменить свой привычный образ жизни. Если каждый день вы будете выполнять эти простые шесть правил, в итоге ваша фигура станет намного более подтянутой, а тело — здоровым, чем если бы вы выполняли какую-нибудь специальную программу. Откажитесь от алкоголя

Сразу хотим вас успокоить: это не навсегда. Достаточно просто не употреблять алкоголь в течение месяца, а потом, когда ваш метаболизм наладится, вы сможете снова вернуться к любимым напиткам. Правда, есть небольшая хитрость: вспомните, сколько алкоголя вы употребляли до перерыва — и немного сократите дозу. Примерно на треть — результаты вас порадуют!Не ешьте после 21.00 Вот так просто: не садиться на диету, не изобретать новый рацион, не голодать — просто забывайте дорогу к холодильнику после 21 часа. Если вы вовремя поужинали, если трапеза была достаточно большой и разнообразной, вы точно не успеете проголодаться к этому времени — а значит, к холодильнику вас гонят скука, стресс или привычка. Не поддавайтесь!Пейте много воды

Да, мы знаем, что этот совет вы уже встречали много раз — но что поделаешь, если он действительно работает? Достаточное количество влаги — обязательное условие хорошей работы вашего организма и необходимый компонент здорового и быстрого метаболизма. Впрочем, если вы не можете много пить, постарайтесь есть побольше сочных овощей (например, огурцов) и супов — это полезно, вкусно и отлично помогает не набирать лишние калории. Высыпайтесь

Это самый простой, самый приятный и самый действенный совет для тех, кто заботится о своем здоровье и своей фигуре. Сон оказывает самое прямое влияние на те гормоны, которые контролируют чувство голода и чувство насыщения; сон — самое лучшее и доступное средство от стресса, который «убивает» метаболизм. В конце концов, крепкий сон — это просто приятно! Только пусть в вашей спальне будет темно и прохладно, а все гаджеты останутся за порогом!Пейте кофе

Не капучино, не латте, не другие калорийные и сладкие кофейные напитки — обычный черный кофе, не менее трех чашечек в день. Кофеин подавляет аппетит, кофеин помогает справляться с отеками, кофеин дает нам достаточно энергии, чтобы вести более активный образ жизни — в общем, кофеин это именно то, что надо! Выпейте за это чашечку кофе прямо сейчас!Ешьте белок и клетчатку с каждым приемом пищи

Не считайте калории — последние исследования убедительно продемонстрировали, что норма их настолько индивидуальна для каждого худеющего, что правильно определить ее почти невозможно. Вместо этого просто сделайте свой рацион более сытным и здоровым — добавьте одну порцию белка и клетчатки к каждому приему пищи, и вы будете всегда чувствовать себя сытым и при этом худеть.