Как убрать жир с бедер? 4 полезных упражнения

Малоподвижный образ жизни неумолимо ухудшает наше здоровье и отрицательно сказывается на фигуре. У многих сейчас сидячая работа, а досуг мы обычно проводим у экранов телевизоров или мониторов. Мышцы ослабевают, замедляется обмен веществ и как следствие появляются жировые отложения, что совсем нас не украшают и здоровья не добавляют.

Пора действовать, ведь смотреть телевизор можно не лёжа на диване, а выполняя несложные упражнения для укрепления мышц и устранения лишнего веса.

Особенно досаждают лишние сантиметры на внутренней поверхности бедер, поскольку эти мышцы очень мало задействованы в повседневной жизни и согнать жир там чрезвычайно сложно, даже выполняя зарядку и пробежки.

4 специальных упражнения, которые помогут избавиться от дряблости внутренней поверхности бедер.

Содержание

Как убрать жир с бедер

Приседания у стены

Упражнение «Лягушачьи прыжки»

Упражнение «Сжимание подушки»

Упражнение «Подъем бедра лежа на боку»

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Как убрать жир с бедер

Приседания у стены

Подойди к стене и прижмись к ней спиной. Упираясь о стену лопатками и копчиком, отступи от нее на полшага и поставь ноги на ширину плеч. Держа спину ровной, опустись вниз, чтобы колени образовали с голенями угол 45°.

Задержись в этом положении на 30 секунд, а затем поднимайся в исходную позицию. Выполни 4 подхода по 10 приседаний. Вот как убрать лишний жир!

Упражнение «Лягушачьи прыжки»

Встань прямо, разведи ноги на ширину плеч, а затем присядь, не отрывая пяток от пола. Упрись прямыми руками в пол и, держа при этом спину прямой, опусти ягодицы максимально близко к полу.

Из этого положения подпрыгни вверх, при этом делая поворот на 45°. Не обязательно подпрыгивать высоко, главное, чтобы обе ноги оторвались от пола. Выполни 8 прыжков с поворотом в одну сторону, а затем, сделав таким образом полный оборот вокруг своей оси, соверши еще 8 прыжков в противоположном направлении. После небольшого отдыха сделай еще 3 подхода.

Упражнение «Сжимание подушки»

Сядь на прочный стул (без колесиков). Сделав вдох, сжимай подушку бедрам так сильно, словно пытаешься выжать из нее всё содержимое. В течение минуты задержись в этом положении, стараясь дышать как можно ровнее. Повтори упражнение 3–4 раза. Это поможет убрать жир с ягодиц!

Упражнение «Подъем бедра лежа на боку»

Ляг на бок и обопрись на нижнее предплечье так, чтобы голова находилась на одной линии с позвоночником. Отодвинь верхнюю ногу назад и, сделав выдох, аккуратно поднимай нижнюю так высоко, насколько это возможно.

Задержись в этом положении на несколько секунд и возвращайся в исходное. Выполни 4 подхода по 10 раз для каждой ноги.

Регулярно выполняя эти упражнения, ты сможешь укрепить мышцы и сделать свои бедра идеальными. Не забудь рассказать об этом методе своим подругам, они будут тебе очень признательны за совет!

+ Еще парочку советов в видео:

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