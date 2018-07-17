Изжога во время беременности

Откуда берется изжога?

Изжога — это ощущение жжения в желудке, которое вызывается раздражением слизистой пищевода желудочным соком. Чаще всего появляется после еды, особенно если она была не самой легкой и полезной. У беременных неприятное чувство может длиться как всего несколько минут, так и часами. В основном от жжения в желудке страдают будущие мамы во второй половине беременности, однако бывает и так, что изжога начинает изнурять беременную женщину уже в первом триместре срока.

Причин для появления изжоги у будущей мамы больше, чем у всех остальных. Все-таки растущая вместе с малышом матка рано или поздно начинает давить на внутренние органы, и желудок — не исключение. Из-за этого желудочный сок выталкивается в пищевод. Помимо этого, симптом может возникнуть по следующим причинам:

Гормон прогестерон, активно выделяющийся у беременных женщин, расслабляет мускулатуру органов тела, тонус теряет и пищеводный сфинктер. Отверстие пропускает желудочный сок, и он попадает в пищевод. Именно по этой причине изжога может преследовать уже на ранних сроках.

Пищеварение у будущих мам происходит намного медленнее, чем у остальных людей, поэтому желудок быстрее переполняется и выталкивает свое содержимое в пищевод.

Сильную изжогу зачастую вызывает переедание, неправильное питание, увлечение сладким, жирным или острым. Особенно актуальным этот вопрос становится на 37 неделе, на 38 неделе, на 39 неделе и на 40 неделе, когда малыш уже готов к появлению на свет и отлично чувствует все недомогания мамы.

Токсикоз и сопровождающая его рвота может раздражать стенки пищевода в первом триместре.

Лекарства от изжоги

Избавиться от жжения внутри в домашних условиях можно всего лишь одной таблеткой, но только не будучи в положении, ведь в период ожидания малыша очень многие лекарственные средства под запретом для женщины. Будущим мамам можно бороться с изжогой только препаратами с пометкой «невсасывающиеся антациды», то есть теми медикаментами, которые не всасываются в кровь. Таблетки должны наладить работу желудка, поглотить соляную кислоту и, обволакивая стенки пищевода, снять ощущение жжения внутри. К таким препаратам относятся Маалокс, Ренни, Альмагель, Тальцид, Смекта. Они содержат кальций, магний и алюминий и способны поглотить соляную кислоту. Однако стоит учесть, что лечение ими нельзя сочетать иными препаратами, потому что нейтрализовать они могут и другие вещества в организме. Особое внимание специалисты призывают обратить на медикаменты, в которых содержится нитрат висмута. Это вещество может быть опасно для здоровья малыша, поэтому употреблять такие медикаменты не стоит. Отметим, что прием даже абсолютно безобидных для будущей мамы лекарств должен осуществляться только после консультации с врачом, который ведет беременность. Специалист сможет определить необходимую дозировку и срок приема средства.

Народные методы

Изжога — это тот случай, когда можно прислушаться к опыту мам и бабушек и попробовать народные средства (предварительно обсудив их опять-таки с врачом). Одним беременным женщинам устранить изжогу помогают семечки, лесные и грецкие орехи, другим — молоко, кефир или холодная питьевая вода. А третьи принимают щелочную воду без газа. Еще одно народное средство — тертая морковь без сахара. Считается, что если съесть такое блюдо, изжога может отступить как минимум на несколько часов. И полезно, и безопасно — стоит попробовать!

Впрочем, любой врач подтвердит, что куда эффективнее всех народных методов — своевременная и регулярная профилактика изжоги. Всего-то нужно соблюдать пару рекомендаций:

В период беременности существенно ограничить употребление чеснока, тушеной капусты, кофе, газировки, копченостей, консервированных продуктов, свежей выпечки, шоколада и всего жирного и острого.

Налегать же во время беременности стоит на молоко, сливки, творог, сметану, паровые омлеты, мясо, рыбные блюда и посушенный хлеб — эти продукты вызывают щелочную реакцию. Пищеварение также наладят отварная свекла и пропаренный чернослив.

По возможности питаться 5-6 раз в день небольшими порциями с интервалом в 2,5-3 часа. Это пойдет на пользу и фигуре после беременности.

Если изжога беспокоит довольно часто, можно приподнять часть кровати в районе головы, чтобы та находилась выше остального тела.

Будущей маме стоит носить просторную комфортную одежду, которая нигде не будет давить и пережимать.

По возможности стоит всегда следить за своей осанкой, ведь согнутая спина только увеличивает давление на желудок. По той же причине стоит избегать наклонов вперед и напряжения мышц брюшного пресса.

Если изжога одолевает будущую маму, когда она лежит, специалисты советуют встать и несколько минут походить. Затем выпить охлажденной воды и съесть несладкое печенье (на этот случай стоит держать на кухне галеты). Что же касается самого популярного способа борьбы с изжогой — содового раствора, то от этого специалисты советуют воздержаться. Сода, возможно, и убирает неприятные симптомы, но в то же время значительно вредит всей пищеварительной системе. В процессе реакции желудочного сока и соды образуется много пены, которая раздражает стенки желудка, поэтому впоследствии изжога может только усугубиться, а то и вообще привести к гастриту. И если периодическое жжение в пищеводе пройдет после родов, болезнь желудка нужно будет еще долго лечить.