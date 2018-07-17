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Бабушки, которые дадут фору внучкам
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Бабушки, которые дадут фору внучкам 

Рамблер 2 часа назад
Женщин преследует страх старения. На какие только ухищрения они не идут, чтобы казаться моложе! Эти бабушки доказали, что возраст — это действительно всего лишь цифры, на которые можно не обращать внимания.
1. Ясмина Росси, американская фотомодель. Женщина всю молодость посвятила детям, а в модельный бизнес пришла после 40. Сейчас Ясмине 62 года, и её популярность зашкаливает.
2. Рита Русич, итальянская актриса и продюсер. Рита начинала как певица, потом стала сниматься в кино, а после организовала собственную продюсерскую компанию. 58-летняя Русич — дважды мама и дважды бабушка.
3. Кармен Дель Орефайс, американская фотомодель. Кармен начала карьеру в 15 лет ещё во время Второй мировой войны, она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как модель с самой долгой подиумной карьерой. 87-летняя Кармен и сегодня продолжает работу.
4. Эрнестина Шепард, одна из знаковых персон в мировом бодибилдинге. За последние 20 лет Эрнестина пробежала 9 марафонов, выиграла 2 первенства бодибилдеров, дважды вошла в Книгу рекордов как самая возрастная культуристка мира. Сейчас Шепард 82 года.
Женский форум2
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