7 упражнений для женщин от японского учёного Ниши Кацудзо

Комплекс физических упражнений для женщин от японского целителя Кацудзо Ниши. Эти упражнения легко выполнимы и полезны женщинам в любом возрасте. Они формируют совершенные линии женского тела — подтягивают отвисшие мышцы, убирают лишний жир и помогают сформировать красивую фигуру. Такая гимнастика не только улучшает женские формы, она укрепляет суставы, поддерживая их гибкость, и предотвращает отложения солей.

Для выполнения данного комплекса вам потребуется всего 15 минут в день свободного времени. Выберите для себя подходящее время в течение дня, чтобы никуда не торопиться. Главное — не откладывать упражнения на поздний вечер, чтобы не нарушить свой суточный ритм. Всегда сопровождайте движения приятными эмоциями и мотивацией, тогда пользы от таких упражнений будет больше. Наденьте свободную одежду, чтобы она не сковывала ваших движений. Умойте лицо и луки холодной водой. Положите на пол коврик и приступайте к первому упражнению. 7 упражнений для женщин от Кацудзо Ниши

Лягте на спину и расслабьтесь. Представьте себя на зеленой цветущей поляне с ласковым солнышком. Раскиньте руки в стороны. Ноги соедините вместе и согните в коленях. Подтяните колени к груди. Сделайте глубокий вдох и поверните колени вправо до соприкосновения их с полом. Голову поверните влево и медленно выдохните. Левая щека должна коснуться пола, при этом плечи и руки остаются неподвижными.

Вернитесь в исходное положение и опять глубоко вдохните. Но теперь колени поверните влево до соприкосновения с полом, а голову поверните вправо. Правая щека должна коснуться пола. Сделайте выдох. Упражнение закончено. В первый день выполняйте данное упражнение не более 4 — 5 раз. В последующие дни увеличивайте число повторений до 25 раз.

Лягте на спину, руки расположите вдоль тела ладошками вниз. Ноги поставьте на расстоянии 30 см и согните в коленках. Упритесь ступнями в пол. Сделайте глубокий вдох и втяните мышцы живота. Опираясь только на лопатки, ягодицы вместе со спиной поднимите вверх. Замрите в этом положении на несколько секунд. Выдыхая, медленно опуститесь в исходное положение. Расслабьтесь. Выполните это упражнение 5 раз.

Лягте на живот и одной щекой прижмитесь к полу. Руки свободно разместите вдоль тела ладонями вниз. Ноги расположите друг от друга на расстоянии 15 см и напрягите мышцы ягодиц. Вытяните носки и поднимите одну ногу на 15 см от пола. Другую ногу оставьте неподвижной на полу. Замрите на мгновение и после этого опустите ногу на пол. Сделайте такое упражнение для каждой ноги по 50 раз.

Лягте на живот. Руки согните в локтях, голову и плечи приподнимите. Ладони расположите на полу на ширине плеч. Поднимите одновременно две ноги на высоту 15 см и задержитесь так на несколько мгновений. Делайте попеременно махи ногами вниз — вверх, имитируя плавание. Каждой ногой сделайте 25 — 50 махов.

Встаньте на четвереньки, располагая руки и ноги на ширине плеч. Распрямите правую ногу и поднимите ее на высоту 30 см от пола. Сделайте 25 махов правой ногой вниз — вверх. Вернитесь в исходное положение. Выпрямите левую ногу и сделайте ею 25 махов подряд.

Встаньте на четвереньки. Руки и ноги расположите на ширине плеч. Голову опустите вниз, а таз поднимите вверх. Подтяните колено правой ноги вперед так, чтобы коснуться лба. Затем распрямите ногу, вытянув ее к потолку и одновременно поднимите голову. Повторите упражнение правой ногой 10 раз подряд и перейдите к выполнению махов левой ногой.

Встаньте на колени, держа туловище вертикально. Руки опустите вдоль тела. Сохраняя прямое положение тела, отклонитесь назад и замрите на несколько мгновений. Вернитесь в исходное положение. Упражнение повторите 5 раз.

После выполнения данного комплекса упражнений медленно походите по комнате до тех пор, пока дыхание не успокоится и не придет в норму. Во время ходьбы думайте о чем — то приятном — о красоте цветов или о ласковых волнах, набегающих на берег. А чтобы эффект от упражнений был сильнее, не принимайте водных процедур и не выполняйте хозяйственных работ по дому, связанных с водой, в течение как минимум двух часов. ВИДЕО: Гимнастика Кацудзо Ниши

Здоровья вам и красоты!