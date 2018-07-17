Как убрать «галифе» на бёдрах? Комплекс классных упражнений

Об идеальной фигуре мечтает каждая женщина, но далеко не всем она достаётся от «матушки-природы», многим для достижения желаемого, следует упорно и систематически работать над своим телом. Несомненно, иметь красивую фигуру, может абсолютно любой человек, даже исходя из индивидуальных особенностей своего организма, единственным требованием для этого является упорный труд и ежедневный уход. Как убрать галифе на бедрах? Вопрос, который беспокоит многих девушек, так как «ушки» как их ещё называют, распространённая проблема среди прекрасной половины населения.

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Что такое галифе, и какие причины их возникновения Физические упражнения ВИДЕО: Как убрать «галифе» на бедрах

Что такое галифе, и какие причины их возникновения Частым дефектом фигуры принято считать именно эти жировые отложения на внешней стороне бедра, имеющие название — галифе или «медвежьи уши». Избавиться от подобной проблемы путём одних тренировок достаточно сложно, требуется целый комплекс занятий и подбора правильной, здоровой пищи, направленных на сжигание жира преимущественно в этой области. Галифе на бедрах имеют не только косметический дефект, но и могут влиять на состояние здоровья. Проявляться это, может в болях в пояснице или суставах нижних конечностей, так как лишний вес, который придают «ушки» создаёт дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Конечно, не следует, обнаружив у себя подобные жировые отложения, сломя голову бежать за помощью к пластическому хирургу и решать проблему радикально, в виде проведения липосакции. В большинстве случаев избавиться от непривлекательных боков можно при помощи комплекса физических процедур, правильного питания и массажа. Только помните, что любой результат требует времени, ведь галифе не появились за один день? Вот, так и избавляться от них придётся не одну неделю, но результат непременно будет, если выполнять всё верно.

Главных причин возникновения «ушек», две — это слабость ягодичных и бедренных мышц и излишнее отложение жира на боках. Факторами к отложению лишних килограммов в этой области может послужить:

беременность, но если все процессы протекали нормально, после родов организм полностью восстановится, и галифе исчезнут самостоятельно; гормональные нарушения, особенно если превышен уровень эстрогена. Также при приёме гормональных препаратов с большой дозой женских гормонов; снижение тонуса мышц образовывает жировой карман в области боков, в который с лёгкостью проникают все консерванты, пестициды и химические соединения вместе с употребляемой пищей. В этом случае живот и бока служат мишенью для жировых отложений.

Физические упражнения Этот комплекс упражнений поможет выровнять линию бедер, а также заодно и подтянуть ягодицы. Выполнять упражнения необходимо 3-4 раза в неделю.

В этой статье мы расскажем о том, что нужно делать для того, чтобы навсегда забыть о проблеме с галифе. Но также следует помнить о том, что без правильного питания этого достичь просто невозможно!

Казалось бы, все очевидно: чтобы убрать галифе, нужно делать упражнения на мышцы боковой поверхности бедер. Однако только их будет недостаточно. Галифе — это, прежде всего, лишний жир, который не удастся сжечь локально. Организм начинает перерабатывать его в энергию только в том случае, когда получает (с пищей) меньше калорий, чем тратит (в том числе на тренировках). Причем расходуется жир не только в той зоне, которую вы активно прокачиваете, а по всему телу.

Полноценная кардиотренировка должна стать основной тренировочного плана, если ваша цель — убрать галифе. Не меньше получаса на кардио тренажерах три раза в неделю помогут избавиться от жира на бедрах. Но для укрепления мышц в этой зоне все-таки нужны силовые упражнения. Можно чередовать их с кардиотренировками и проводить через день или совмещать все виды нагрузки в одном занятии. ВИДЕО: Как убрать «галифе» на бедрах

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