Росконтроль: Содержание жира и углеводов на этикетках намеренно занижают

В эфире НСН научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Дмитриева сообщила, что Росконтроль провел более 4 тысяч тестов пищевой продукции.

Недостоверные сведения на этикетках продуктов, где намерено занижено содержание жиров и углеводов, является одной из причин роста числа людей с лишним весом в России. Об этом заявила научный консультант Союза Потребителей Росконтроль Светлана Дмитриева на пресс-конференции НСН на тему: «Эпидемия ожирения: Кто виноват в лишнем весе россиян?».

По ее словам, в основном это касается продуктов в недорогой ценовой категории, например, хловьев и колбасных изделий. «В колбасах содержание жира выше, чем указанное на этикетке», — подчеркнула эксперт.

Дмитриева сообщила, что Росконтроль провел более 4 тысяч тестов пищевой продукции, а также более десяти тысяч тестов по контролю маркировки пищевой продукции. «Самым распространённым выявленным нарушением признано несоответствие продукции пищевой ценности, указанной на этикетке. Чаще всего это несоответствие по жиру, либо по углеводам, несоответствие по белку выявляется в меньшей степени», — сообщила она.

«Вносят свой вклад в ожирение и недобросовестная этикетка с детской тематикой на пищевой продукции, не предназначенной для детского питания, содержащей слишком много жиров, сахара, соли, что ведет к детскому ожирению», — заявила эксперт.

Кроме того, по исследованиям Росконтроля, рынок переполнен псевдо-диетическими и фитнес -продуктами.