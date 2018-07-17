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Как подтянуть кожу на лице, тратя не более 5 минут в день
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Как подтянуть кожу на лице, тратя не более 5 минут в день 

Домашний очаг 52 минуты назад
Фото: Домашний очаг
Ёсико Мамада — известный в Японии специалист по каойоге (йоге для лица) и автор книг. Своей моложавой внешностью женщина обязана не только хорошей генетике, но и разработанными ею упражнениями для лица, которые Ёсико выполняет ежедневно. Их тренер сочетает с дыхательными и артикуляционными практиками.
По ее мнению, для поддержания тонуса кожи и сохранения ее молодости достаточно уделять каойоге всего пару минут в день.
Тренировка лицевых мышц по методу Ёсико Мамады помогает подтянуть контур лица, убрать носогубные складки, избавиться от второго подбородка и противостоять провисанию кожи.
Один из самых эффективных комплексов называется «Подъем висков». Во время тренировки работают многие мышцы, включая височную, от которой в большей степени и зависит тонус верхней части лица.
Встаньте перед зеркалом. Положите левую руку на правый висок и обхватите пальцами внешний уголок глаза и брови. Нажмите подушечками на кожу и аккуратно подтяните ее вверх. Голову держите прямо, не опуская ее вперед или назад.
Теперь медленно наклоните голову влево, к поднятой руке, растянув мышцы шеи. Опустите и расправьте плечи.
Оставаясь в таком положении, выньте язык и потяните его влево, в направлении наклона головы. Сделайте выдох, произнеся при этом протяжный звук «ха». Вдохните воздух через нос. Повторите выдох с «ха» и вдох еще 4-5 раз, все время вытягивая язык в левую сторону.
Верните язык на место и закройте рот. Медленно примите исходное положение. Опустите руку. Теперь повторите весь комплекс с правой стороны.
Перед выполнением комплекса «Подъем висков» можно выполнить упражнение для разминки мышц лица. Оно помогает улучшить кровообращение и разогреть ткани, подготовив их к тренировке.
Встаньте перед зеркалом — так вы сможете контролировать движение мышц и правильное выполнение упражнения.
Произнесите протяжный звук «и», широко растянув губы.
Теперь вытяните губы в трубочку и произнесите звук «о». Одновременно с этим 2-3 раза быстро прищурьте глаза.
Повторите все движения в течение 5-6 раз.
Вот как это делает сама Ёсико:
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