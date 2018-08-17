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Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
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Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ 

Рамблер 3 часа назад
Приверженцы здорового образа жизни нередко живут в плену распространённых заблуждений. Они верят в эти мифы и могут серьёзно навредить себе.
1. Фрукты — самая полезная еда, которые обогащают организм витаминами. На самом деле фрукты не так безупречны. В них действительно есть витамины и микроэлементы, но в них довольно много фруктозы, вызывающей прилив энергии, но не насыщающей организм. Фруктоза же повышает калорийность фруктов.
2. Кофе вреден. На самом деле ситуация иная: содержащийся в кофе кофеин в больших количествах действительно вреден, но другие вещества, входящие в состав кофейных зёрен, полезны и даже защищают от некоторых видов рака.
3. Поездки на работу на велосипеде оздоравливают и способствуют улучшению экологической ситуации. На самом деле велосипедист, путешествующий по городским улицам, вдыхает огромное количество выхлопных газов, так что польза поездок сомнительна. Но вот велопрогулки за городом — это другое дело, дыша свежим воздухом и нагружая мышцы, можно улучшить фигуру и самочувствие.
4. Фитнес-модели — образец для подражания. На самом деле обладатели накачанных тел — не вполне здоровые люди. У них снижен процент жира, например, у очень спортивных девушек процент жира — около 10%, при этом медицинская норма — 23.
Женский форум
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