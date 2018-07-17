10 фактов о мезотерапии, которые нужно знать

Сколько видов мезотерапии существует, с какими «уколами красоты» ее стоит сочетать и сможет ли мезороллер заменить салонную процедуру? Косметолог Сергей Барсуков (@sergeybarsukoff) — о десяти важных фактах, которые нужно знать о мезотерапии.

Мезотерапия — это инъекции активных веществ (гиалуроновая кислота, фосфолипиды, витамины, минералы, кислоты и так далее), проводимые косметологом внутрикожно. Эти компоненты присутствуют практически во всех кремах, гелях и сыворотках, но они не могут проникнуть в глубокие слои кожи — для этого и нужна мезотерапия. Именно она помогает нужным компонентам достичь места, в котором их так не хватает. Благодаря этому кожа приобретает более молодой, подтянутый вид, она наполняется свежестью и приходит в тонус.

Данная процедура радует девушек с середины 20-ого века, медикаменты постоянно совершенствуются, и мезотерапия становится все более эффективной процедурой. Помимо этого она стимулирует обменные процессы в клетках кожи, активирует естественный коллаген, усиливает защиту нервных тканей, а также сглаживает шрамы и рубцы.

Факт №1: существует два вида мезотерапии

Мезотерапию действительно можно разделить на два вида — аллопатическую и гомеопатическую. Аллопатическая мезотерапия — самый распространенный вид процедуры в его стандартном исполнении. В состав коктейля входят как натуральные, так и синтезированные компоненты. Часто в составе коктейля присутствует гиалуроновая кислота, нехватка которой приводит к сухости и старению кожи.

Гомеопатическая же мезотерапия используется намного реже. Есть те, кто даже не слышал о ней. Причина этого в том, что коктейль на основе гомеопатических препаратов имеет очень низкую концентрацию. В этом, конечно, есть и свои плюсы: никаких побочных эффектов, привыкания или аллергических реакций. Гомеопатическая мезотерапия оказывает лечебное воздействие, и косметический эффект заметен не сразу, в отличие от аллопатической.

Факт №2: мезотерапию можно провести на любой части тела

Мезотерапию можно делать на любом участке кожи, так как она обладает огромным спектром терапевтического воздействия — специалист может проводить процедуру хоть с головы до пяток. Мезотерапия для лица помогает справиться не только со старением и потерей тонуса кожи, но и минимизирует все возрастные повреждения: морщины, птоз, локальные жировые отложения и сухость кожи.

Мезотерапия для волос улучшает кровообращение волосяных луковиц, насыщая фолликулы питательными веществами. Это дает стимуляцию для роста новых волос, нормализует салоотделение. Как результат — волосы не секутся, выглядят густыми и здоровыми.

Мезотерапия тела также эффективно борется с проявлениями старения на теле, целлюлитом, а еще с локальными жировыми отложениями. Но это все зависит от выбранного вами коктейля.

Факт №3: существует несколько технологий введения препарата

Мануальная терапия — самая распространенная и подразумевает введение активных веществ под кожу с помощью шприца.

Механическая — проводится с помощью мезоинжектора, то есть с использованием специального пистолета с иглами, или же при помощи мезороллера (валика с тонкими иглами).

С помощью безъинекционной методики проводят различные виды процедур — фракционную, кислородную, гидромезотерапию и наномезотерапию.

Факт №4: курс лечения подбирается индивидуально

Курс лечения определяется сугубо индивидуально и прежде чем определить его длительность, нужно обязательно пройти консультацию и выбрать квалифицированного врача. Количество процедур зависит от состояния кожного покрова, насколько запущена ситуация. Желательно начинать проводит профилактику активными веществами на самых ранних стадиях проявления старения. Также все зависит от противопоказаний к коктейлям и места введения процедуры.

Оптимальный курс лечения составляет от 5-10 сеансов, далее для сохранения результата стоит проводить поддерживающие процедуры раз в месяц.

Факт №5: мезотерапия сочетается с другими «уколами красоты»

Мезотерапия и ботокс не только комплексно решают проблему старения, но и могут ее предотвратить. Для этого, в первую очередь, выполняется мезотерапия лица, затем делаются уколы ботулотоксина. Объясняется такая последовательность тем, что микроинъекции коктейлей активно способствуют регенерации клеток кожи и нервных окончаний мимических мышц в том числе, что ведет к ускоренному восстановлению мимической активности.

Мезотерапия и филлеры совместимы в таком порядке: в первой половине месяца стоит пройти курс мезокотейлей, а в конце месяца можно сделать контурную пластику (интервал между процедурами должен составить около 10-15 дней). Такой перерыв мы рекомендуем из-за возможности развития осложнений и более быстрого распада активных веществ.

Факт №6: у мезотерапии минимальное количество побочных эффектов

Есть миф, что эффективность процедуры зависит от времени дня, но для женщин это скорее будет зависеть от цикла. Мезотерапию лучше проводить во второй половине цикла — в этот период чувствительность меньше, и риски получить осложнения намного ниже. Если ситуация критическая, то женщин уже не волнует болезненность — они готовы терпеть, лишь бы быстрее добиться эффекта.

Следы на коже после легкой мезотерапия проходят через 20 минут. Но все зависит от руки мастера — бывает, что небольшие покраснения могут остаться с вами на два часа. Что касается биоревитализации, то папулы остаются на лице в течении полутора или двух дней.

Факт №7: после процедуры стоит отказаться от макияжа

Мезотерапия — это все-таки повреждение кожи, поэтому косметологи советуют не прибегать к использованию декоративной косметики в день проведения процедуры. Но если девушке необходимо нанести тональный крем, то она может сделать это, как только следы от процедуры на лице пройдут. Но, конечно, если такой необходимости нет, то лучше повременить сутки и походить с чистым лицом.

Факт №8: у мезотерапии минимальный список противопоказаний

В период беременности и кормления стоит отказаться от процедуры. Также среди основных противопоказаний: воспаления и инфекции кожи, онкология, аллергия на вводимые препараты.

Факт №9: мезотерапию можно проводить дома

Мезотерапию с помощью мезороллера действительно можно проводить дома. Эффективность прибора обусловлена воздействием на кожный покров микроигл. Обычно у домашнего мезороллера длина игл не очень большая — 0,2-0,5 миллиметра. Это помогает питательным веществам проникнуть в эпидермис. Но для того, чтобы добиться максимального эффекта от домашнего ухода, нужно преодолеть эпидермальный слой кожи, тем самым доставив компоненты в необходимые зоны (где их не хватает). Конечно, эффект от домашней процедуры намного меньше, чем от мезотерапии у косметолога, поэтому заменить процедуру мезороллер полностью не сможет, но в качестве профилактики подойдет отлично.

Факт №10: эффект от мезотерапии длится до года

Если был пройден курс мезотерапии от 6 до 8 процедур, то можно смело сказать, что эффект будет длиться от 6 месяцев до года. Но все индивидуально — зависит от типа кожи и вводимого коктейля. Также советую проводить поддерживающие процедуры раз в месяц или в два месяца, тогда эффект будет радовать вас дольше года.