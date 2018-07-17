Как зубные имплантаты меняют жизнь?

Ассоциирование зубных имплантатов со старостью и неестественностью будет неправильным, это не зубные протезы старого поколения. На данный момент это самое современное решение для тех, кто потерял зубы по причине травмы или заболеваний. Выбор в пользу зубных имплантатов способен изменить жизнь человека сразу по нескольким направлениям.

Визуальная естественность

По сравнению с протезами зубные имплантаты смотрятся более естественно, они отлично гармонируют с натуральными зубами, идеально подходят по цвету. Естественная красота зубов делает улыбку более эстетичной, а облик в целом — более привлекательным.

Это безболезненно

Носить зубные протезы более болезненно, к ним нужно долго привыкать, и даже после длительного использования протезы все равно ощущаются во рту, как инородное тело. С имплантатами все по-другому, носить их полностью безболезненно, человек привыкает к ним и перестает замечать уже после нескольких часов. Имплантаты — это естественность внешнего облика и ощущений.

Имплантаты не смещаются

Зубные протезы часто становятся причиной конфуза, когда они смещаются и даже выскальзывают изо рта. Имплантаты не вызывают таких проблем, они очень точно фиксируются, что оберегает даже от малейшего соскальзывания. Если протезы нужно постоянно поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы они хорошо сидели, то имплантаты не вызывают таких сложностей.

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Свобода в выборе еды Негативное отношение к протезам связано с тем, что их обладателю нужно быть внимательным к тому, что он ест. Липкие или трудные для пережевывания продукты вызывают смещение протеза, что накладывает ограничения на рацион питания.

С зубными имплантатами нет никаких ограничений, их обладатели могут есть то, что хотят.

Долговечность

Строение зубных имплантатов позволяет им идеально сидеть во рту, из-за чего они не деформируются и не портятся. Имплантаты крепкие и надежные, они будут служить своему обладателю долгое время. По стоимости зубные имплантаты дороже протезов, но служат они гораздо дольше, и в итоге обходятся выгоднее.

Полная жевательная сила

Зубные протезы уменьшают жевательную силу, в связи с чем к ним приходится долго привыкать. Носители зубных имплантатов могут наслаждаться своей жевательной силой в полной мере. С ними люди чувствуют себя точно так же, как и со своими натуральными зубами. Это не только эстетика внешнего вида и естественность ощущений, имплантаты — это практичность и удобство использования.

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