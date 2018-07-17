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Что такое тургор?
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Что такое тургор? 

Я Покупаю 39 минут назад
Фото: Я Покупаю
Тургор кожи — это внутреннее давление клеток, их наполненность жизненной силой, в рекламе косметических средств его еще иногда называют тонусом кожи. Состояние кожи меняется в зависимости от возраста, наследственности, питания. Причинами сниженного тонуса могут стать плохая окружающая среда, образ жизни, вредные привычки, диеты, стрессы.
Существует несколько признаков, указывающих на то, что вашей коже не хватает упругости и эластичности. Самый главный признак — морщины на лбу. Если коже не хватает влаги, а коллаген и эластин не в норме, появляются маленькие углубления, которые перерастают в ненавистные морщины.
Еще один признак пониженного тургора кожи — ее дряблость. Проведите небольшой эксперимент, который позволит проверить, в каком состоянии ваша кожа и нужна ли ей дополнительная поддержка: просто оттяните пальцами кожу на тыльной стороне кисти. Если она возвращается в исходное положение быстро — все нормально и переживать не стоит, если же след держится долго — тургор заметно снижен.
Чтобы повысить или восстановить тургор, специалисты советуют принимать контрастный душ, делать массаж и маски, умываться прохладной водой и пользоваться кремами с SPF-фактором. Также не стоит забывать о здоровом образе жизни и сбалансированном питании.
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