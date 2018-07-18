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Отличное увлажнение: Как пользоваться косметикой с гиалуроновой кислотой
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Отличное увлажнение: Как пользоваться косметикой с гиалуроновой кислотой 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Словосочетание «гиалуроновая кислота» знакомо сейчас даже тем, кто далек от мира косметологии. Это волшебное средство используется в медицине, пластической хирургии, употребляется в виде напитков и БАДов, а также активно добавляется в косметические средства. Отличное увлажнение: Как пользоваться косметикой с гиалуроновой кислотойОткрытие гиалуроновой кислоты принадлежит биохимикам Джону
Палмеру и Карлу Мейеру, которые первыми выделили это желеобразное вещество из  стекловидного тела, находящегося в глазах у коров. Они же и предложили дать веществу
название «гиалуроновая кислота». На протяжении оставшегося 20 века и в первое
десятилетия 21-го шли многочисленные исследования гиалуроновой кислоты, пока в  2009 году не было опубликовано доказательство того, что она и её  производные безопасны для использования.
Несмотря на то, что безопасность гиалуроновой кислоты была
доказана лишь в 2009 году, в косметике её начали активно использовать еще в 80-х  годах. Самое важное качество гиалуроновой кислоты — она отличный увлажнитель
кожи, который впитывает воду извне и не дает ей потерять влагу. Увлажнение, как  известно, хорошо тем, что помогает разгладить мелкие морщины.
Это вовсе не значит, что гиалуроновая кислота — спасение
от старости и морщин. Конечно, если прибегнуть к помощи филеров с гиалуроновой
кислотой, это поможет в борьбе со старением, но косметика, увы, не обладает
такими свойствами. Дело в том, что молекулы гиалуроновой кислоты из-за своего крупного
размера не могут преодолеть кожный барьер. Они действуют только на поверхности нашей
кожи, делая её гладкой и увлажненной, но не проникают в глубокие слои, удаляя
морщины и складки.
Для лучшего увлажнения вовсе необязательно, чтобы средство целиком
и полностью состояло из гиалуроновой кислоты. Гораздо важнее правильное
нанесение. Увлажнение гиалуроновой кислотой происходит за счет того, что она  притягивает и удерживает воду в коже. Если вы нанесете средство на сухое лицо, то она просто начнет вытягивать воду из более глубоких
слоев кожи, и в результате про увлажнение придется забыть. Чтобы добиться необходимого результата, нужно либо наносить средство на влажную кожу, либо использовать
тоники и лосьоны, где гиалуроновая кислота уже растворена в воде. Читайте также: Что такое флюиды, и как ими пользоваться Как сохранить молодость кожи, не прибегая к помощи косметолога
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