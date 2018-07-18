7 фраз, которые нельзя говорить бездетным парам

Вы только вчера поженились, а вас уже засыпают вопросами о том, когда же порадуете первенцем? А если пара вместе уже больше года, а детей все нет, родственники начинают интересоваться, нет ли каких проблем. Но стоит понять, что такое поведение — бестактное.

"У нас тоже получилось не сразу, а только через три месяца"

Три месяца, или даже полгода — не тот срок, когда пора беспокоиться. Как правило, диагноз бесплодие ставится тем парам, которые не смогли зачать ребенка в течение года попыток.

"Вы, наверно, мало занимаетесь сексом"

Согласно распространенному заблуждению, чем чаще пара занимается сексом, тем больше шансов забеременеть. Но на самом деле все наоборот, и слишком активная половая жизнь снижает вероятность зачатия. Все дело в том, что для беременности нужны активные сперматозоиды и в случае частого секса мужской организм не успевает подготовить новую партию «хвостатых».

"Это все из-за твоих противозачаточных!"

Нередко женщин упрекают в том, что они долго принимали оральные контрацептивы. Однако еще в прошлом веке ученые сошлись на мнении, что прием гормональной контрацепции не только не вызывает бесплодие, но и может лечит его. Женщинам с бесплодием часто назначают ОК на несколько месяцев, чтобы во время отмены препарата яичники начинали работать быстрее.

"С твоей женой что-то не так!"

Это совсем не обязательно, и не стоит забывать, что на бесплодие в 30-45% случаев влияет мужской фактор. Все дело в стрессах, низкой активности, плохой экологии или курении. Также виной бесплодия может быть и «богатое прошлое» мужчины, ведь, как правило, они не так щепетильно относятся к своему интимному здоровью, как женщины.

"Не надо было делать аборт в 18"

Делать аборт, или не делать — решение каждой женщины и это решение личное. Если она в какой-то период поняла, что не готова стать матерью и прервала беременность, это не значит, что она не имеет права теперь обзавестись ребенком. Кроме того, суждение о том, что аборт приводит к бесплодию — неверно. Если женщина здорова, аборт (независимо, при первой беременности или нет) не должен вызывать бесплодие.

"Ничего страшного, сделаете ЭКО"

Несмотря на то, что это большое достижение современной медицины, позволить себе такую процедуру могут не все пары, ведь она очень дорогая. Кроме того некоторым парам приходится пройти несколько процедур, чтобы достигнуть результата. Также есть свои риски, ведь ЭКО — сложная и опасная процедура и подходит не всем.

"А вы вообще хотите детей?"

Это самый бестактный вопрос из всех. Ведь пара может несколько лет предпринимать попытки забеременеть, бороться с бесплодием и проводить процедуры ЭКО, просто вы не знаете об этом. А такие вопросы задевают за живое и выбивают человека из равновесия. Почему человек должен рассказывать вам о всех своих тяготах? А может, он действительно не хочет иметь детей. Решение быть чайлдфри — не отклонение, а осознанный выбор взрослых людей и он не касается никого, кроме пары.