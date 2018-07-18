Ещё
Роспотребнадзор: «В питьевой воде в Самарской области превышен уровень солей серной кислоты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор: «В питьевой воде в Самарской области превышен уровень солей серной кислоты» 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
Специалисты не рекомендуют пить некипяченую воду
Питьевая вода в Самарской области не отвечает требованиям по содержанию сульфатов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.
— Из всех проб в 12,37% случаев концентрация вредных веществ превышала допустимый уровень в 1,1–2 раза, — пояснили представители ведомства. — Больше всего сульфатов врачи обнаружили в Ростовской области. Замыкает тройку «лидеров» республика Мордовия.
Сульфаты — это минералы, соли серной кислоты. Большинство сульфатов хорошо растворяются в воде.
Эксперты брали пробы питьевой воды в каждом субъекте страны. После анализов они выявили 17 веществ, концентрация которых превышала гигиенические нормативы. Это кремний, литий, магний, железо, стронций, хлороформ, марганец, бор, алюминий, сульфаты, аммиак и нитраты. По итогам проверки эксперты составили общий рейтинг превышения вредных примесей и указали, в каких регионах концентрация веществ выше нормы.
Несмотря на то, что сульфаты не токсичны для человека, превышение их уровня ухудшает свойства воды — появляется солоноватый вкус. Кроме того, эти вещества обладают слабительным эффектом, что приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта.
В значительной концентрации сульфаты могут вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и кожи. Такую воду нельзя использовать не только в питьевых, но и в бытовых целях. При длительном воздействии они могут образовывать накипь. Поэтому специалисты Роспотребнадзора рекомендуют вскипятить воду перед употреблением в пищу.
63.ru: последние новости
Самарские молодожёны пришли в ЗАГС и неожиданно узнали свой ВИЧ-статус Самарские чиновники поедут за деньгами для строительства моста через Волгу в Москву С лентами и в платье в пол: в Самарской области прошел «Велодевичник-2018»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы6
Почему мужчины изменяют домохозяйкам3
Квитко надела полностью прозрачные брюки43
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото89
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение