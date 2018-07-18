Роспотребнадзор: «В питьевой воде в Самарской области превышен уровень солей серной кислоты»

Специалисты не рекомендуют пить некипяченую воду

Питьевая вода в Самарской области не отвечает требованиям по содержанию сульфатов. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

— Из всех проб в 12,37% случаев концентрация вредных веществ превышала допустимый уровень в 1,1–2 раза, — пояснили представители ведомства. — Больше всего сульфатов врачи обнаружили в Ростовской области. Замыкает тройку «лидеров» республика Мордовия.

Сульфаты — это минералы, соли серной кислоты. Большинство сульфатов хорошо растворяются в воде.

Эксперты брали пробы питьевой воды в каждом субъекте страны. После анализов они выявили 17 веществ, концентрация которых превышала гигиенические нормативы. Это кремний, литий, магний, железо, стронций, хлороформ, марганец, бор, алюминий, сульфаты, аммиак и нитраты. По итогам проверки эксперты составили общий рейтинг превышения вредных примесей и указали, в каких регионах концентрация веществ выше нормы.

Несмотря на то, что сульфаты не токсичны для человека, превышение их уровня ухудшает свойства воды — появляется солоноватый вкус. Кроме того, эти вещества обладают слабительным эффектом, что приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта.