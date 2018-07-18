Обратные выпады: Укрепляем мышцы бедер и ягодиц!

Обратные выпады с опорой на скамью. Укрепляются мышцы бедер и ягодиц, а также улучшается координация движений.

Выполняйте упражнение 2–3 раза в неделю в составе общего силового комплекса. Делайте 2–3 подхода из 8–12 повторов с гантелями {до 6 кг каждая}. Через 4–6 недель переходите к усложненному варианту.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Встаньте спиной к гимнастической скамье на расстоянии большого шага от нее, ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены, ладони обращены друг к другу;

Отведите левую ногу назад и обопритесь верхней стороной ступни о скамью, при этом правое колено должно быть над лодыжкой;

Напрягите пресс и удостоверьтесь, что корпус расположен прямо по центру. Затем опуститесь в выпад, сгибая правое колено под прямым углом, а левое направляя в пол;

Усилием мышц ягодиц и бедер выпрямитесь. Сделайте все повторы сначала с одной, затем с другой ноги.

Какие мышцы работают

Ягодичные

Квадрицепсы

Задней поверхности бедра

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ

Выполняйте упражнение 2–3 раза в неделю в составе общего силового комплекса. Делайте 2–3 подхода из 8–12 повторов с гантелями {до 6 кг каждая}. Через 4–6 недель переходите к усложненному варианту.

УСЛОЖНЕННЫЙ ВАРИАНТ

Вместо гимнастической скамьи используйте фитбол — это потребует дополнительных усилий для удержания равновесия.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Опускаясь в выпад, расслабьте колено расположенной сзади ноги. Движение должно быть максимально свободным.

ОШИБКИ

Не позволяйте колену выходить за носок, чтобы не испытывать на прочность коленный сустав.

Не вставайте слишком далеко от скамьи, иначе перегрузите мышцы передней поверхности бедра. А встав близко, вы не сможете выполнять движения с полной амплитудой.

Не вращайте бедрами — это травмирует позвоночник.