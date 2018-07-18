Как перезагрузить мозг двумя пальцами

Кажется, что врачи уже изучили человеческое тело вдоль и поперёк, однако оно по-прежнему удивляет нас. Вы знали, что на руках, ногах, корпусе и голове есть особые точки, нажатие на которых помогает справиться с проблемами? Изучите их и, возможно, это поможет вам в жизни.

1. Если вы страдает о заложенности носа, то массируйте в течение минуты области возле крыльев носа, а потом ещё минуту помассируйте виски, а затем также обработайте зоны над бровями и ниже глаз.

2. Если вас атаковала мигрень, то с закрытыми глазами помассируйте точки у внешнего края бровей.

3. Если у вас головная боль или вы чувствуете, что глаза устали, то массируйте точки у внешних краёв глаз.

4. Если вы постоянно ощущаете усталость, с трудом поднимаетесь по утрам, не можете сосредоточиться, то проделайте такое упражнение. Сначала зажимайте центр большого пальца указательным и большим пальцами другой руки в течение 20-30 секунд. Затем сжимайте теми же пальцами большой палец по бокам в зоне краёв ногтей 30-60 секунд. Этот массаж буквально перезагрузит ваш мозг и поможет восстановиться.