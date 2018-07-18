Секрет от всемирно известной фитнес-модели: 6 упражнений для упругой и подтянутой попы!

Существует множество методик подтянуть ягодицы, но сегодня мы обратимся за советом к профессионалу. Аманда Ли является одной из популярных фитнес-моделей, но всеобщую известность она приобрела благодаря своим округлым ягодицам. Сегодня мы поделимся с тобой секретом ее привлекательных форм. Для поддержания идеальной фигуры Аманда использует простые упражнения, которые под силу каждому. Проведи и ты небольшую тренировку, чтобы подчеркнуть свои достоинства!

Комплекс упражнений для ягодиц 1. Приседания с ударом ноги Выполнять упражнение нужно, расставив ноги на ширину плеч. Медленно присядь, держа спину прямо, затем разогни ноги и сделай удар ногой. Повтори упражнение для каждой ноги 25 раз.

2. Мостик для ягодиц Ляг на спину, положи руки вдоль тела, начинай медленно поднимать таз и сжимать ягодицы. Следи, чтобы грудная клетка при этом оставалась на полу. Сделай упражнение не меньше 25 раз.

3. Неполное приседание Начинай выполнять упражнение, расставив ноги на ширину плеч. Медленно присядь, следи чтобы колени были на одном уровне с носочками, а спина прямая. Поднимаясь в исходное положение, не разгибай до конца колени, помни, что это неполное приседание. Повтори упражнение 25 раз.

4. Ракушка Это упражнение выполняется лежа на боку. Слегка согнув колени, отведи одну ногу в сторону. Сделай 25 повторов для каждой ноги.

5. Высокая ракушка Единственным отличием этого упражнения от предыдущего будут слегка поднятые над уровнем пола ступни. Повтори его 25 раз для каждой ноги.

6. Подъем ноги вверх Выполнять упражнение нужно на четвереньках. Выпрями одну ногу и постарайся максимально поднять ее вверх. Повтори упражнение для каждой ноги не менее 25 раз.

Для хорошего результата лучше всего проводить такую тренировку через день. Если ты считаешь полезной эту статью, поделись ею с подругами. Пусть они тоже узнают, как подготовить свои ягодицы пляжному сезону!