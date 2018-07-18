Как понять, что вы начали стареть

Старость не наступает внезапно, старение сильно растянуто во времени. Но понять, что процесс уже начался, можно по этим признакам.

1. Вы начинаете хуже видеть. С возрастом зрение ухудшается, большинство людей 45+ уже всерьёз задумываются о покупке очков. Проверить себя легко. Возьмите газету, поднесите к глазам и начинайте отодвигать, а потом определите, на каком расстоянии вы начинаете разбирать буквы. Человек с нормальным зрением в возрасте 20 лет сделает это, когда газета будет примерно в 10 сантиметрах от глаз, в вот сорокалетние разглядят буквы на удалении в 20-25 сантиметров.

2. Ваша реакция замедляется. Проверьте себя с помощью такого способа. Возьмите линейку 45 сантиметров длиной, раскройте кисть руки на 10 сантиметров и попросите кого-нибудь отпустить линейку без предупреждения. Обратите внимание, на каком делении вы ловите линейку. Норма для 20-30-летних людей — 30 сантиметров, а в 40-50 — уже 20 сантиметров.

3. Ухудшается состояние вестибулярного аппарата. Узнайте состояние своего вестибулярного аппарата, проделав этот тест. Встаньте ровно на обе ноги и закройте глаза. Поднимите левую ногу (если вы правша) и согните её в колене. Попросите кого-нибудь засечь время и узнайте, сколько вы можете простоять в такой позе. 30-летний человек в среднем может простоять примерно 20 секунд, 40-летний — 10.